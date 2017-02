Una película húngara se llevó el Oso de oro en Berlín

El filme de la directora Enyedi narra una tierna e insólita historia de amor que se desarrolla en un matadero entre una joven fría, meticulosa, que repudia todo contacto físico, y el administrador, cuyo brazo está paralizado.



ON BODY AND SOUL

La 67 edición de la Berlinale contó con la proyección, fuera de competencia, de las películas argentinas "Cuatreros", de Albertina Carri; "El teatro de la desaparición", de Adrián Villar Rojas; "Adiós entusiasmo", del colombiano radicado en Buenos Aires Vladimir Durán; y "Primero enero", ópera prima de Darío Macambroni.



A su vez, compitieron por el Oso de Oro en la sección Cortometrajes "Centauro", de Nicolás Suárez y "Fuera de Temporada", de Sabrina Campos, mientras que la coproducción brasileña-argentina "Pendular", de la brasileña Lucía Murat, ganó el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci).



En cuanto a la competencia internacional, el jurado internacional presidido por Paul Verhoeven entregó el Oso de Plata a la francesa-sengalesa "Felicite", de Alain Gomis; el Oso de Plata a Mejor Director al finlandés Aki Kaurismaki por "The Other Side of Hope", indicó la agencia de noticias española EFE.



A su vez, el Oso de Plata a mejor actriz fue para la surcoreana Kim Minhee ("On the Beach at Night Alone", de Hong Sang-soo) y el mismo reconocimiento, versión masculina, fue entregado al alemán Georg Friedrich (, de Thomas Arslan).



A su vez, en la categoría Mejor Guión se impusieron los chilenos Sebastián Lelio y Gonzalo Maza por "Una Mujer Fantástica", del propio Lelio; como Mejor Documental se erigió "Ghost Hunting"), de Raed Andoni (Francia/Palestina/Suiza); mientas que en Ópera Prima hizo lo propio "Estiu 1993", de la catalana Carla Simón.



El Oso de Oro a mejor Cortometraje fue para "Ensueño en la pradera", de Esteban Arrangoiz (México) y el Oso de Plata para "Cidade Pequena",de Diogo Costa (Portugal).





Fuente: Efe vía Télam.

El Festival de Cine de Berlín, que contó con una abundante presencia argentina, otorgó el Oso de Oro a la historia de amor húngara "On Body and Soul", de Ildikó Enyedi, misma cinta que también obtuvo el premio de la crítica especializada y del Jurado Ecuménico.