Una película hizo que se repartieran bolsas para vomitar a la hora de verla

Vomitar en las bolsas de palomitas ya no es un problema en los cines de Los Ángeles: la película francesa dirigida por Julia Ducournau ha provocado que se comiencen a repartir bolsitas de plástico antes de cada proyección. Desde la última vez que ocurrió, en este cine no se la juegan. Las imágenes de la protagonista comiendo carne humana no son digeribles para todos los estómagos; la violencia gráfica es tan explícita que más de uno no puede aguantar las arcadas.

'Crudo', la nueva película de terror caníbal protagonizada por Garance Marillier, Ella Rumpf y Rabah Nait Oufella lleva dando mucho que hablar desde su estreno. Lo último que sabíamos es que había causado desmayos a algunas personas, pero ahora la cosa va a más, y así se lo contaba un espectador a The Hollywood Reporter: "Uno de los acomodadores se acercó a mí con una bolsita de plástico por si vomitaba durante el visionado. Me pareció muy gracioso, porque es lo que se solía hacer durante los años 70 cuando ibas a ver una peli de miedo al cine".

Para los que aún no hayan oído hablar de ella, 'Crudo' cuenta la historia de una adolescente vegetariana que es obligada a comerse un hígado crudo durante un ritual de iniciación en la universidad. Ahí le empieza a tomar el gusto a comer carne cruda, lo que se mezcla con sus primeras experiencias sexuales. En medio de una vorágine de sangre y erotismo, veremos la historia de cómo Justine comienza a descubrirse a sí misma, aunque sus gustos no sean lo que conocemos como convencionales.