Una pasión es una pasión y ésta está al límite de la adicción

El fútbol o yo –es uno de los estrenos–, la nueva comedia romántica que pretende continuar con el éxito de Me casé con un boludo y Un novio para mi mujer. Adrián Suar continúa mostrando su faceta de comediante y junto con Julieta Díaz presentó la película–es uno de los estrenos–, la nueva comedia romántica que pretende continuar con el éxito de Me casé con un boludo y Un novio para mi mujer.





Pese a que ambos filmes arañaron los dos millones de espectadores, el responsable de Pol-Ka sostuvo que esta era una idea que estaba trabajando con el director y coguionista, Marco Carnevale, desde, por lo menos, antes de Me casé con un boludo.





"Hace mucho que no había una película de fútbol. Es un tema que me toca de cerca porque soy fan del deporte. Pero, ojo, no tanto como el personaje", comentó risueño el actor que cumple 20 años en la pantalla grande desde su debut en Comodines.





el futbol o yo



Adicción al fútbol

Pedro (Suar) es un "futbolhólico", que mira partidos en todo momento: en el trabajo, en el velorio de la abuela de su esposa, Verónica (Díaz), durante las comidas familiares y hasta programa la televisión a la madrugada por un encuentro en Qatar.





La mujer, en tanto, se encuentra a punto de cumplir 40 años y está sumergida en una crisis existencial que se resume en la frase "qué hice con mi vida".





Mientras Pedro se refugia en el fútbol para no ver su situación matrimonial, Verónica proyecta sus frustraciones en la adicción de su marido, hasta que el conflicto estalla.





"Me identifico con mi personaje –indicó Díaz– en el hecho de ver los problemas sólo en el otro y echarle la culpa. Lo que me gusta de esta película es que en ningún momento toma partido por ninguno de los dos".





futbol-o-yo-2.jpg



Al contrario, su compañero de elenco sostuvo que no se identifica con Pedro y hasta aclaró entre risas: "¿Alguien me ve viviendo en el departamento al que él se fue cuando se separó?", en referencia a la avejentada casa a la que se muda en la cinta.





"El fútbol es mío. No es algo en lo que me fijo que deba tener la mujer, aunque si entiende un poco, tiene onda", agregó.





En ese punto, Suar afirmó: "El fútbol es un universo muy masculino" y, en lo personal, subrayó: "Nada me acompaña más en la vida que el fútbol".





Denuncia de plagio

Cuando Patagonik anunció El fútbol o yo, el periodista Daniel Frescó denunció en los medios que la historia había sido plagiada de su libro Enfermo de fútbol, algo que Suar y Carnevale negaron.





"Ni Adrián ni yo leímos ese libro", aseguró el realizador, a la vez que indicó que los derechos de la película fueron comprados a un filme belga y que hasta el momento, no fueron notificados de ninguna demanda.





Consultado sobre una posible visión machista de la película, que confina a la mujer a la cocina y a trabajar en repostería, además de depender de la agenda de su esposo, Díaz recogió el guante y rechazó tal óptica.





La actriz, de larga trayectoria en televisión, comentó que ella tiene una "mirada feminista", pero que está atenta a eso porque, a veces, por una cuestión de "costumbre" a veces puede dejar pasar el machismo.

"Hablamos para que Verónica no quedara como la 'jabru'. Creo que el guión está muy bien balanceado", agregó Díaz.





La actriz que protagonizó a Evita en Juan y Eva también aclaró que tanto Suar como Carnevale estuvieron "atentos" a estas cuestiones.





A su vez, destacó que dentro del filme también hay una mujer "futbolera" que escapa a los estereotipos.

Además, en su opinión, "hay algo típico del hombre futbolero", pero también instó a "ver el límite entre lo masculino y lo machista".





Díaz señaló que su marido, estadounidense, es fanático de un equipo del fútbol americano y que cuando se juega en Super Bowl se encierra a ver el partido.





"Es como un momento de solteros", comentó con una sonrisa.