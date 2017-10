Una nueva acusación por abuso contra Roman Polanski

La pintora y fotógrafa estadounidense Marianne Barnard denunció que el cineasta franco-polaco Roman Polanski abusó sexualmente de ella cuando tenía 10 años, con lo que ascienden a cuatro las acusaciones contra el director.



Según relató a la prensa británica, el hecho ocurrió en 1975 cuando Polanski quiso fotografiarla desnuda en un playa de California, en el marco de una sesión, consigna un cable de la agencia EFE.



"Al principio pensaba que solamente iba a ir a la playa con mi madre. Estuvimos allí un rato nosotras solas y entonces llegó él. Ella me explicó que ese hombre quería sacarme fotos con un abrigo de piel", contó la mujer.



Y acotó: "En cierto momento me di cuenta de que mi madre se había ido. No sé a dónde fue y no me di cuenta de que se iba, pero ya no estaba allí. Entonces él abusó de mí".



La pintora aceptó que sintió "un enorme conflicto por haber mantenido el silencio" durante todos estos años, aunque aclaró que ahora presentó una denuncia ante la policía de Los Ángeles.



Además del resonado caso de 1977 de abuso sexual a una menor, en el cual el director fugó a Europa sin poder volver nunca más a Estados Unidos, en 2010 se sumó una acusación similar por parte de la actriz británica Charlotte Lewis.



En tanto, este año se sumaron dos nuevas denuncias contra el realizador, de mujeres que afirman haber sido abusadas por él cuando eran menores.