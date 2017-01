Una noche de plagas rockeras en la ciudad

Vuelve Plagas Festival, el encuentro musical independiente originado en Mendoza para difundir y registrar proyectos artísticos de calidad. El formato que tiene este evento under es la reducción de bandas y que exige a los grupos armar un set de apenas un cuarto de hora. Se trata de la onceava edición de un proceso creativo que se nutre con cada edición y no deja de crecer.



De esta manera, los organizadores le proponen a los músicos reducirse y reinventarse para mostrar su esencia en sólo 15 minutos. Algo así como el ciclo teatral cortodramas, pero de diversos géneros musicales.



La edición 2017 será esta noche, desde las 20, en la calle Bernardino Rivadavia 645, de Ciudad, y la entrada cuesta $80.



La grilla del festival incluye a los artistas independientes: Peor Es Peor; Tailandia; Gonza Nehuén; Elefante Solar; Javier Vilariño; Pezdragon y Ojo Reactor.



Asimismo, el artista plástico Omar Jury será el anfitrión visual de la noche, que promete extenderse hasta la madrugada y proponer sonidos para poguear, bailar y delirar.



El encuentro se achica nuevamente a lo más mínimo invitando a este original juego-dogma con su reducción instantánea que obliga a "cambiarle la cara a un proyecto musical".



El objetivo es enfocarse en los procesos creativos de los artistas, con originales propuestas diseñadas a medida para cada edición.



Los invitados

Gonza Nehuén es uno de los músicos más inquietos de Mendoza. Está en Lavanda Fulton, toca en Fideos Con Tuco, empezó colaborando en Las Cosas Que Pasan y está a punto de lanzar un disco solista. Se define como Dj, productor y bailarín. Seguramente, esta noche, haga de todo un poco para el placer del público.



Peor es peor es una banda de punk rock formada aquí, en 2010. Surfeando su cuenta en el sitio bandcamp se pueden escuchar demos así como su más reciente disco, lanzado en abril de 2016, y llamado Manso de los mansos. El líder del grupo, Diego Di Paola, dijo sobre el toque de hoy: "Los Peores tocamos en otro formato".



Tailandia es otra de las bandas invitadas y ofrece un rock pegadizo, ideal para escuchar en una primera cita, en una ciudad balnearia o tomando algo en soledad.



Elefante Solar, en tanto, asegura saber los secretos del universo y no tener máscaras. Algo que dejan claro en sus canciones. Se definen como unos "trotamundos espaciales".



Por su parte, el escritor y performer rockero Javier Vilariño adelantó: "Hoy, mi telecaster sale a desatinar en el Plagas Festival. El zombie de Enrique Guzmán materializará en 15 minutos lo que queda de los Teen Tops".



Ojo Reactor hace rock alternativo y han tocado en la mayoría de los bares locales. La banda está formada por: Pedro Tomba; Ariel Benavídez; Martín Frigerio y Jaime Ferreira Nazar.



Finalmente, Pezdragón y sus canciones se suman a este evento under mientras prepara su segundo disco.



Plagas Festival 2017

Cuándo: hoy, a las 20

Dónde: Bernardino Rivadavia 645, Ciudad

Entradas: $80