Una metáfora del mundo caníbal en el que vivimos

El cine surcorearo, que acredita nombres talentosos como los de Kim-ki Duk y Park Chan-wook, pone en primer plano al hasta ahora autor de animé Yeon Sang-ho, con Invasión zombie, su primer filme con actores de carne y hueso, que en buena medida es la continuación de su inmediata anterior, Seul Station.





La cinta se estrenó en Mendoza la semana pasada y sigue en cartel.





Mientras que en aquel filme de animación, la Estación Central de Seúl se convertía en refugio de vagabundos que, víctimas de un virus se convierten en zombies, en esta nueva cinta con "muertos vivos" el planteo también tiene lugar en un escenario ferroviario.





El protagonista, Seok Woo, es un financista, un hombre que viste bien y tiene una oficina céntrica donde asesora a clientes de alto nivel. Es alguien a quien solo le preocupan las ganancias que pueden reportarle esos negocios, porque para gente como él, el fin justifica los medios.





El único interés en la vida de este hombre de sugestiva frialdad y habilidad para los números es que otros ganen dinero y de esa forma él mismo ganarlo, a costa de descuidar por completo los sentimientos, a su pequeña hija, y a su ahora ex esposa.





Sin embargo, el día del cumpleaños de la niña, él debe viajar desde Seúl, donde vive con ella, hasta Busán, donde vive la madre de la niña.





Pero Seok Woo esconde un secreto: sabe que una gran contaminación afecta a su país y que alguno de esos paquetes que administra pueden irse a pique entre gallos y medianoche, cambiando por completo el rumbo de todo. Lo que no imagina él, es que el colapso ecológico ya se desató y afecta a muchas ciudades de su país, pero recién se entera cuando aborda el convoy ultrarrápido que, supone, es capaz de llegar a destino antes de que todo esté perdido.





Seok Woo tiene contactos, y una vez sentado junto a su hija, se comunica con un informante que le da pistas de dónde debe rumbear para poder estar a salvo de la impiadosa plaga de zombies anunciada.

Padre e hija se cruzarán con un matrimonio de clase popular, pero también con el CEO de la empresa ferroviaria de ese mismo tren, y otros seres mezquinos.





Como era de esperarse, cuando los zombies de puertas adentro se multiplican, los pasajeros del convoy se parten en dos: por un lado están los seres más repelentes y ávidos de carne humana y por el otro, los que quieren eludirlos.





Esa división es clara, pero más peligrosa es la que se da entre quienes quieren sobrevivir, por un lado aquellos que priorizan lo humano, por el otro los egoístas para los que, estaba escrito, no importa quien caiga con tal de no infectarse.





El director Yeon Sang-ho no se anda con vueltas, pero como en la anterior no eligió a los zombies por estar de moda, y es más: los típicos amantes de filmes de zombies se desilusionarán de no verlos al por mayor.





Invasión zombie no es una "hueca película de zombies", sino una historia que recurre a estos muertos para reflexionar de crisis y grietas sociales propias de las que ahora mismo tienen lugar en centros urbanos de todo el mundo.





La pregunta "¿cómo se llega a esto?" es simple: la vida moderna que pone en primer plano lo material por sobre lo humano y el terror a que lo ordenado colapse por sorpresa.





También hay subrayados que hablan del humor irónico que en este caso maneja con habilidad Yeon Sang-ho: el otro uso que se puede dar a celulares, a los periódicos y al cierre seguro de las puertas entre vagones, y quienes vean la cinta, descubrirán por qué.