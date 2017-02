Una joven productora mendocina en la Berlinale

El 67º Festival Internacional de Cine de Berlín está realizándose en la capital alemana desde el 9 de este mes y concluyó este sábado. En la competencia oficial apareció un cortometraje llamado Centauro que fue producido por Mariana Luconi, productora de cine oriunda de Mendoza y con vasta trayectoria en televisión y cine, tanto local como nacional.



El corto dura 14 minutos y desde el 10 de este mes, día en que debutó, se proyectó cuatro veces en el marco del encuentro de cine de Berlín. La historia es protagonizada por Agustín Alcides Otero y Walter Jakob.



Se rodó el año pasado y la dirección –al igual que la coproducción– son de Nicolás Suárez, un director porteño que antes estuvo al frente de la película Hijos nuestros.



El festival cerró este sábado con la ceremonia de entrega de las estatuillas, que son famosas por tener forma de Oso.



Fueron varios representantes argentinos en esta competencia de carácter internacional. Por ejemplo, El Foro del Cine Joven contiene tres filmes nacionales, entre ellos, Cuatreros, de Albertina Carri.



Hay presencia en la sección Generación, mientras que en Berlinale Cortos, además de Centauro, estuvo Fuera de temporada, de Sabrina Campos.



Una mendocina suelta en Berlín

Mariana Luconi tiene 30 años y está radicada en Buenos Aires desde hace varios años.

Estudió en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que tiene sede en Capital Federal, y trabajó detrás de cámara en realizaciones como Pichuco, de Martín Turnes, así como en la producción de televisión A mil kilómetros de casa (que se vio por el canal estatal Acequia).–Ha sido una experiencia increíble, el festival es muy grande y, de repente estás viendo una película de Aki Kaurismäki o Álex de la Iglesia y ellos mismos las presentan. Conocés gente de todo el mundo a quien le gusta hacer lo mismo que a nosotros y el intercambio es inimaginable. Supongo que la primera experiencia de estas características es inolvidable y eso es lo que me está pasando.–Lo primero es sentir nervios y ansiedad, porque cuesta entender que algo que hicimos nosotros está compitiendo en Berlín y viéndose en salas llenas. Esto nos llena de alegría. La premiere fue con preguntas de los organizadores y la segunda fue con preguntas del público, también a sala llena. En esa oportunidad, hubo cuatro preguntas y dos de ellas fueron, más que preguntas, halagos de lo que habían visto.–En Buenos Aires soy la productora de Hamloni, un largometraje documental, dirigido por Daniel Kim, que está en etapa de post producción, cuenta con un subsidio del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). También estoy produciendo Finito, un largometraje dirigido por Alejandro Rath y producido por Valeria Bistagnino, Juan Martín Hsu y yo. El rodaje está estimado para junio de este año.–En Mendoza estoy trabajando con mi socia, Bárbara Ethel Herrera, en la película Espejismo, de Luciana Bilotti, que será una cinta mendocina cuyo rodaje está estimado para diciembre de este año. Resultó ganadora del concurso Raymundo Gleyzer 2015, que es del Incaa. Además, con Luciana Bilotti estamos preproduciendo Feliz Cumpleaños, una serie web de ocho capítulos cuyo rodaje será dentro de poco, en abril. Además, hicimos A mil kilómetros de casa, que va a tener su continuación.–Los dos estudiamos en la ENERC, pero íbamos a distintos años y él egresó antes. El año pasado, él estaba buscando una productora, no me conocía y le recomendaron mi nombre. Así fue todo.–No, amo la producción. No diría nunca, pero por ahora no.