Una Game of Thrones confirmada para hacer de mutante

Hace unos meses todo apuntaba a que Maisie Williams, Arya Stark en 'Juego de Tronos', iba a formar parte de 'Los Nuevos Mutantes', el spin-off que Marvel está preparando dentro del mismo universo de los X-Men. Ya hemos visto a la actriz fuera de la serie, interpretando a Lucy en iBoy, la nueva cinta de Netflix, o 'Cyberbully'. No obstante, el director Josh Boone por fin ha dejado caer que el fichaje de la interprete en el nuevo proyecto es una realidad o, como mínimo, un deseo muy fuerte también por su parte.

Los rumores sobre la participación de Williams en la película llevaban resonando un buen tiempo desde el año pasado. Boone no ha hecho esperar más a los fans del esperado film y ha dejado una sorpresa en su cuenta oficial de Twitter, mencionando tanto a Williams como a la editora e ilustradora Ashley R. Guillory: "Wolfsbane, por la mismísima Ashley R. Guillory" . En el venidero proyecto, Williams interpretará a Wolfsbane (Rahne Sinclair), una chica capaz de convertirse en loba. La propia actriz se pronunció al respecto hace unas semanas: "Me encantaría formar parte del proyecto para ser una pieza en la familia Marvel". No es que sea una confirmación oficial, pero es una señal de que, al menos, es la candidata perfecta para Josh Boone.

El elenco de la cinta no solo estaría formado por Williams sino posiblemente por James McAvoy, quien interpretó a Charles Xavier en las tres películas más recientes de la saga ('X-Men: Primera generación', 'X-Men: Días del futuro pasado' y 'X-Men: Apocalipsis'). Además del Profesor X, Alexandra Shipp podría volver con su papel de Tormenta.



Fuente: ECartelera