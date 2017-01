Una artista mendocina expone en Nueva York

Miriam Costanza es una artista plástica mendocina que se radicó en 1992 en Miami. El primer desarraigo había sido su partida a Buenos Aires, a los 19 años, donde ahondó en las técnicas de las artes plásticas.



Una vez en Miami, la ciudad se convirtió en el polo desde donde pudo contactarse con la comunidad artística y desarrollar su carrera. Desde diciembre pasado y hasta el 25 de este mes una muestra de 15 obras suyas, llamada Curvas rectas, está exponiéndose en la Galería de Arte del Consulado Argentino en Nueva York.



Escenario entrevistó a esta artista del geometrismo acerca de su obra, sus motivaciones y sus maestros.



–¿Cómo influyó el trabajo de tu padre en el despertar de tu carrera como artista plástica?



–Mi padre, Salvador Costanza, desde niña me enseñó a ser una persona individual sin ninguna limitación, me hizo una mujer universal. Como fabricante de carrocerías de autos de carrera, en mis principios infantiles vi como él diseñaba y construía soldando las estructuras geométricas de los autos. Las líneas plásticas de los autos y las curvas de las pistas de carrera formaban parte de mi cotidianeidad y empecé a experimentar con los materiales que encontraba en la fábrica: chapas, esmaltes sintéticos, maderas.



–El paisaje de nuestra provincia tiene una paleta de vibrantes colores, ¿influenció esto la selección cromática de tu obra?



–¡Totalmente! Al principio, como niña, vi el mundo a través de los colores de mi querida Mendoza, rodeada de las plazas llenas de flores, panoramas montañosos que nunca dejaban de sorprenderme.



–¿Qué hay en el geometrismo que te hizo elegirlo como medio de expresión artística?



–La soledad, el espacio y la poesía de la nada; vi el lienzo de dos dimensiones solitario y en ese momento el lienzo necesitaba una estructura como acompañante, una curva, una línea y dos colores, así me sentía yo sola en un cuarto, acompañada con una cama y una silla.



–Los objetos, las personas, los paisajes, están llenos de curvas, planos, líneas, ¿el geometrismo es una manera diferente de ver y plasmar el mundo?



–La vida, las personas los edificios, todos son manifestaciones en un campo geométrico. Ya el primer gran matemático, Euclides, identificó la vida en la Grecia clásica como extensiones geométricas de los axiomas y postulados. Después el filósofo y matemático francés René Descartes identificó la verdad como extensiones geométricas diciendo que la geometría manifestaba la verdad absoluta.



–¿Cómo fue tu encuentro con Pérez Celis?



–Para mí fue un gran orgullo conocer al maestro Pérez Celis. En ese momento fue una gran inspiración como artista y como persona a través del tiempo. En la relación que tuvimos de artista a artista siempre me hizo sentir que era igual a él aunque simplemente yo era una aprendiz frente a un gran artista.



–Pérez Celis pintó el catamarán en el que competía Daniel Scioli, en una forma de llevar el arte a un ámbito no usual. ¿Hablaron alguna vez de la coincidencia de que vos hallaras la pintura por el trabajo de diseño automotriz de tu padre?



-Pérez Celis era un interesado en los autos de carrera; tocó un punto muy personal por haberme criado en el ambiente automovilístico. En las conversaciones que tuvimos sobre el arte, él veía la pintura como un medio de expresar velocidad y caos, y la geometría aerodinámica como una posibilidad estética en la obra.



–Siguiendo con los grandes artistas que han valorado tu obra, ¿cómo conociste a Carmen Herrera?



–En 2009 conocí al pintor y curador Tony Bechara, quien me presentó a Carmen Herrera, extraordinaria artista geométrica aún trabajando en el tope mundial a sus 101 años. Desde allí nuestra amistad creció hasta las frecuentes visitas que hago a su casa y taller; no pasan más de tres o cuatro días sin que la vea.



Artista plástica: Miriam Costanza



Inicios y carrera. Nació en 1963 en Mendoza y comenzó con la pintura como autodidacta. Luego de vivir y estudiar en Buenos Aires se radicó en Miami y en 2007 el prestigioso artista argentino Pérez Celis, antes de regresar definitivamente a la Argentina, le cedió en reconocimiento a su potencial como artista, su estudio en esa ciudad y casi todos sus materiales de trabajo. Más tarde, la gran artista cubana Carmen Herrera, referente del geometrismo, se convirtió en su amiga y consejera. Las obras de Costanza se encuentran en colecciones públicas y privadas de diversos países.