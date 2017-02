Un vengador aparecería en Ant-Man

Con el éxito de "Ant-Man" allá por 2015, Marvel Studios y Disney decidieron apostar por su secuela. Es así que, según la cuenta de Twitter Atlanta Filming, las compañías se disponen a comenzar muy pronto la producción de "Ant-Man and the Wasp", película dirigida por Peyton Reed que contará otra vez con el protagónico de Paul Rudd junto a Evangeline Lilly como compañera de aventuras.



A la par de las mencionadas estrellas se confirmó que estarán Michael Peña y Michael Douglas, mientras que se rumorea la aparición de Jeremy Renner cual Hawkeye, uno de Los Vengadores (The Avengers) originales del Universo Cinematográfico de "La Casa de las Ideas". Habrá que esperar algunos días o semanas para ver quiénes más se suman al elenco.



El largometraje estrenará el 6 de julio de 2018, dos meses después del lanzamiento de "Avengers: Infinity War", cinta que reunirá a todos los superhéroes para detener a Thanos. Allí podremos ver a Thor (Chris Hemsworth), Capitán América (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner), Iron Man (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Captain Marvel (Brie Larson), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Winter Soldier (Sebastian Stan), Vision (Paul Bettany), Spider-Man (Tom Holland), Star-Lord (Chris Pratt ), Gamora (Zoe Saldana), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff) y el mencionado Hombre Hormiga contra el Titán Loco que encarna Josh Brolin.