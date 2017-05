Volvemos A 1991, porque un 16 de mayo se grababa en vivo, el video de ''You Could Be Mine'', un hitazo de los Guns and Roses, y las imágenes de aquel mítico clip, se tomaron en directo, en un show llevado a cabo en el Ritz Club de New York.





"You Could Be Mine" sería con los años, el segundo simple más vendido de los Guns, y una de las canciones más populares de la banda de Axl Rose, fue uno de los temas del famoso álbum doble Use Your Illusion I, y II, y este éxito en particular, fue compuesto por Izzy Stradlin y Axl Rose , de Izzy fue la música y de Axl, la letra, y está basado en la relación fallida entre Izzy y su ex-novia Angela Nicoletti, es más, fue pensado en la época del primer álbum: "Appetite for Destruction", allá por el 87, pero según Slash, no fue incluida en el mismo, porque no habían logrado terminarla a tiempo, aunque él sentía que por su potencia, debía haber estado en aquel trabajo , y no en el Use Your Illusion II, ya que representaba el espíritu musical de la banda de aquel momento de los 80.





Si bien no fue escrita especialmente para ello, la canción fue seleccionada por James Cameron para ser incluida en la película Terminator II, y Arnold Schwarzenegger organizó una cena con los miembros de la banda en su casa para negociar el acuerdo.





Luego , en el vídeo, Schwarzenegger aparecía en el rol de Terminator, llegando a un concierto de Guns N' Roses , con órdenes de asesinar a la banda (ya que la música y el estilo del grupo podía ser el combustible que los humanos necesitaban para luchar contra las máquinas). Sin embargo, al final de la canción el exterminador evalúa a cada miembro de la banda. Al llegar a Axl decide que matarlo sería "un desperdicio de munición", por lo tanto tras observarlo un instante se va.





El video tuvo gran éxito y contribuyó enormemente a promocionar el estreno de Terminator 2, y las imágenes de los Guns N' Roses tocando la canción en vivo, pertenecen al concierto llevado a cabo en el Ritz Club de New York, el 16 de mayo de 1991.