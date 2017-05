Un super héroe bastante particular y bizarro

El comediante Kevin Hart, que pone voz a uno de los personajes de la primera película de animación sobre el "Capitán Calzoncillos", asegura que él mismo es una "versión" del particular superhéroe que marcha por las calles en ropa interior.



"Yo voy por la calle medio desnudo todo el tiempo. Yo salgo a correr, y cuando lo hago, voy ligero de ropa. Esa es mi versión del Capitán Calzoncillos", asegura Hart en una entrevista con Efe en Miami (EE.UU.).



En esta recreación de la saga del cómic, Hart interpreta a George, uno de los dos niños que hipnotizan al malvado director de su escuela, el Señor Krupp, y lo convierten en un superhéroe sin poderes que antes de cometer cualquier estupidez entra en escena al grito de "tra, la, la".



"Debería empezar a decir también 'tra, la, la' cuando corro, como él", reflexiona el protagonista de películas como "Infiltrados en Miami" y que en su faceta como monologuista en Estados Unidos, donde es uno de los cómicos más populares del país, llenó un estadio de fútbol americano para 50.000 personas en Filadelfia, su ciudad natal.



Después de participar en su primera película de animación en "La vida secreta de las mascotas" (2016), Hart repite experiencia con la próxima película de Dreamworks y declara que es "increíble" formar parte de ella.



El estadounidense David Soren, que se estrenó en la dirección con "Turbo" (2013), está al frente de un proyecto que relata las locuras de un personaje principal que cree que tiene superpoderes durante todo el filme.



Así, indica, la "belleza" de su superpoder es el concepto que hay detrás: "el Capitán Calzoncillos no es un superhéroe pero adopta la mentalidad de uno", insiste Hart, que admira que el personaje crea que puede hacer "mucho más de lo que puede" sin pensárselo dos veces.



Publicada por primera vez en 1997 por el escritor y dibujante Dav Pilkey, "Capitán Calzoncillos" es una exitosa saga de 12 libros que han sido traducidos a 20 lenguas y de los cuales se han vendido más de 70 millones de ejemplares.



Niños de todo el mundo se engancharon a sus historias de humor poco convencional que veinte años después de su estreno se convierten en la apuesta de la compañía Dreamworks para el inicio de la temporada veraniega, con estreno el día 2 de junio en Estados Unidos.



El personaje que interpreta Hart es el de George, que junto a su amigo Harold, al que da vida Thomas Middleditch ("Silicon Valley"), forma la pareja más traviesa de la escuela.



Ambos llevan de cabeza al director, alter ego del Capitán Calzoncillos cuando no está bajo los efectos de la hipnosis de sus alumnos.



El comediante indica que si alguien quiere saber cómo era él en su infancia tan solo tiene que mirar a George, una reproducción "exacta" del pequeño Kevin Hart: "es un bromista al que le encanta divertirse y que tiene una imaginación desatada".



"Además es un 'sex symbol'", añade Hart, que entre risas se arriesga a decir a quién hipnotizaría en la vida real con el artilugio que usa su personaje en el cómic y el largometraje: a su mujer, por querer tener siempre "la conversación más profunda" cuando él se sienta a ver un partido de baloncesto.



El actor, cada vez más cómodo en papeles de animación, dijo que sí a participar en esta película por su hijo, que es un gran seguidor de los libros y que así se podría sentir identificado con uno de los trabajos de su padre.



Después de "La vida secreta de las mascotas", Hart afirma que vio que en ese tipo de películas hay algo "creado" a partir de su voz y que al mismo tiempo va más allá.



En su caso, revela que durante los doblajes se vuelve "loco" e improvisa en grandes dosis, algo que los animadores y directores agarran y le agregan al personaje, algo que al cómico le parece "una pasada".