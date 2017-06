Un onírico viaje al interior de la creación

Teatro físico, acrobacia, danza contemporánea y aérea, circo. Todas estas disciplinas en un solo espacio se convierten en un desafío que lleva por nombre Cuerdas y que vuelve a presentarse en El Galpón, para poner a prueba nuestra capacidad de sorprendernos como espectadores.



Si bien el show comienza formalmente a las 21, como espectadores somos invitados a llegar una hora antes para compartir –con quienes luego serán nuestros compañeros en la sala–, la música de DJ Julls, comida saludable, cerveza artesanal y una copa de vino.



"La idea es que vayan a disfrutar, a relajarse un rato antes de entrar a ver la obra. También se posibilita que conozcan el espacio, todo lo bueno que han hecho con El Galpón Espacio Cultural para compartir y encontrarse con gente", comentó Romina Fisela Fusco, una de las directoras generales del espectáculo junto con Daniela Sat.



Ellas dos provienen de una formación interdisciplinaria: Romina hizo danza teatro en la UNCuyo, además de formarse en danza-teatro y aérea; en tanto que Daniela es acróbata y también ha incursionado en la danza contemporánea.



Con todas estas herramientas conformaron Cuerdas y con un perfil muy claro de lo que necesitaban salieron a buscar a las actrices para los roles protagónicos.



Para conformar el hilo conductor sumaron a Rubén Scattareggi para los textos. La historia de esta escritora que llega a su hogar a beber una copa de vino, luego de un largo día de trabajo, cansada, y que tras el primer sorbo despierta sus sentidos para enfrentar todos los aspectos que viven y conviven en ella tenía como objeto ser espejo de lo que muchas mujeres sienten cotidianamente.



"Él escribió los textos en base a lo que queríamos contar, lo que vivimos las mujeres hoy y los que nos pasaba a nosotras en ese momento: llegar de trabajar y buscar, en este caso, un espacio para nuestra expresión artística. Quisimos hacer un poco de catarsis a través del arte y plasmarlo en una obra", continuó Romina.



La propuesta, a partir del eje narrativo, recurre tanto a elementos de expresión visual plástica como a imágenes propias de los sueños.



"Se trata del consciente e inconsciente de la protagonista, es su parte interna, de la cual surgen todas estas imágenes oníricas, acompañadas por textos poéticos, en las que ella hace un viaje hacia su interior", explicó Romina, quien también actúa en la obra, con la mencionada Daniela Sat, María Balanza, Virginia Geroli y Fernanda Trombetta.



Cuerdas no es como otra puesta teatral con respecto al empleo del espacio, porque no necesita de un escenario, sino de mucho más, de una estructura previamente analizada y acondicionada para que los artistas puedan actuar.



"Con todos los elementos aéreos tenemos que tener mucho cuidado, todas utilizamos elementos de seguridad porque este trabajo implica un riesgo", explicitó Romina.



La sala tuvo que adaptarse a sus necesidades y cuenta con 15 puntos montados en las vigas del techo que van con cuerdas y han tenido que hacer los cálculos para que estos elementos puedan sostener el peso de los cuerpos de las artistas en movimiento, en velocidad.



De allí que los planes a futuro sean poder trasladar esta obra para ser exhibida en otros lugares, pero antes hay que seleccionar los espacios apropiados a la puesta, porque no cualquier sala o teatro puede pasar los requerimientos de seguridad que se necesitan.



"Hemos pensado la posibilidad de mover la obra, viajar, presentarla en algún festival, pero hay que hacer una puesta especial para el lugar al que vayamos", enfatizó la directora.



Quienes deseen comprar las entradas anticipadas (algo que recomiendan porque son las de las primeras filas) pueden hacerlo de lunes a viernes en La Isla (Patricias Mendocinas 1053, frente a la plaza Independencia, Ciudad) o bien el día de la función, a partir de las 20, en El Galpón, ubicado en Hudson 250 de Ciudad.



Cuándo hoy, y los sábados 10 y 17 de junio a las 21

Dónde El Galpón Espacio Cultural (Hudson 250, Ciudad)

Entradas Anticipadas: $130 más un alimento no perecedero.

El día de la función: $150 más un alimento no perecedero