Un nuevo documental sobre The Beatles se enfoca en un momento clave

sgt pepper.jpg

El documental "It was fifty years ago today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond", de Alan J. Parker, estrenado por Netflix, aprovecha el 50° aniversario de la edición del revolucionario trabajo de la banda de Liverpool para focalizar en una etapa en la que el cuarteto experimentó un cambio artístico que significó una bisagra en su carrera.Aunque la cinta gira en torno al contexto en que se produjo la grabación de "Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band", lanzado el 1 de junio de 1967, no hace hincapié tanto en las innovaciones sonoras encaradas en el estudio, sino en el global cambio de perfil musical del grupo.En este sentido, la película inicia su recorrido con la caótica última gira de The Beatles, la cual culminó en agosto de 1966, en medio de la controversia desatada por las declaraciones de John Lennon, que había declarado que el grupo era "más famoso que Jesucristo", plantea los pasos seguidos por sus integrantes al abandonar las actuaciones en vivo, las dudas de la crítica en torno al futuro de la banda; la apoteosis que resultó la publicación del disco y culmina con el desbande comercial que resultó la creación de la compañía Apple.En el medio, aparecen hechos trascendentales como la decisión de seguir al gurú Maharishi Mahesh Yogi y la muerte del representante Brian Epstein, el hombre que había confiado en ellos y que oficiaba de sostén para la unión del grupo.El documental tiene su mayor riqueza en los valiosos testimonios, entre los que destacan la de colaboradores cercanos del grupo como Barbara O'Donnell, secretaria de Brian Epstein; testigos presenciales de aquellos años como el promotor de grupos Simon Napier-Bell; los biógrafos Philip Norman y Hunter Davies; Julia Baird, media hermana de John Lennon; y Pete Best, el baterista reemplazado por Ringo Starr antes de registrar el primer disco.En este sentido, aparecen historias poco conocidas del grupo o situaciones que nunca habían sido narradas por sus testigos directos, sobre todo aquellos referidos a la personalidad del representante Brian Epstein.También hay lugar para la anécdota colorida, como aquella narrada por Pete Best acerca del uso de una reliquia familiar en la portada de "Sargent Pepper..." por expreso pedido de Lennon, en una gestión realizada por el asistente del grupo Neil Aspinall, de estrecha relación con ambas partes.El resultado de esto es un preciso cuadro de época que demuestra el paso a la madurez del grupo que había conquistado a las jovencitas, y el crecimiento de sus integrantes que comenzaban a hacer valer sus respectivas personalidades por sobre el carácter grupal.El punto flojo del trabajo reside en la ausencia de música del grupo, seguramente por una cuestión de derechos de propiedad, algo que también había padecido otro interesante documental que puede verse por Netflix, como "David Bowie: The man who changed the world".Con un buen material de archivo, aunque no haya imágenes sobre las sesiones de grabación del disco, y entrevistas de la época, el documental cuenta con la dirección de Alan J. Parker, quien ya había trabajado en otros "Rockumentales", como "Who killed Nancy?", sobre la muerte de la novia del Sex Pistols Sid Vicious; "Hello Quo", sobre el dúo Status Quo"; y "Rebel Truce, The History or The Clash", entre otros.