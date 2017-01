Un nuevo candidato para ser Linterna Verde

El actor norteamericano Sterling K. Brown ha publicado un tweet desde su cuenta oficial de Twitter, manifestando sus deseos de dar vida al Linterna Verde John Stewart en la próxima entrega 'Green Lantern Corps', la que se espera sea estrenada en 2020.

John Stewart es un personaje de ficción creado por Dennis O'Neil y Neal Adams que hizo su primera aparición en diciembre de 1971 en Green Lantern #87. Es, de hecho, el primer afroamericano en llegar a DC Comics.

El actor Ganador de un Premio Emmy y nominado a un Globo de Oro por su papel del fiscal Christopher Darden en 'The People v.O.P. Simpson American Crime Story' ya forma parte del universo de los superhéroes: Sterling K. Brown interpretará al misterioso N'Jobu (personaje que no aparece en los cómics originales) en 'Black Panther', la cual será estrenada en febrero del próximo año. Sin embargo esto no ha impedido a Brown querer cambiar de universo, pasando así de Marvel a DC.

No obstante, Brown no es el primero que decide cambiar de bando. El mismo Ryan Reynolds el cual apareció en 2009 como Deadpool en 'X-Men Orígenes: Wolverine', encarnó después a Hal Jordan (primer Linterna Verde humano) en 'Linterna Verde' (2011) para volver de nuevo al universo Marvel con 'Deadpool' película que protagonizó el pasado año.

Fuente: ECartelera