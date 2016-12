Un lujo: Elton John y James Taylor, juntos

Los íconos Elton John y James Taylor se presentarán el 8 de abril próximo en la Argentina, en un recital en el que se los podrá ver juntos por única vez, en el Hipódromo de Palermo.



Esta es la segunda visita al país del autor de clásicos como Candle in the wind y Your song, quien ya había venido al país en 1992 y en 2013.



En esta ocasión, el británico será precedido por el autor de You've got a friend, lo cual permitirá ser testigos de la presentación de dos íconos de la canción de los años '70.



Será una gran oportunidad para escuchar clásicos de la música contemporánea.