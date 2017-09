Un juego de amigos que termina en las tablas

En esta generación 2.0 todo comienza por las redes y ellos no son la excepción. Comparten una amistad de años y es que el grupo de chicos se conocieron en el secundario y desde ese momento comenzaron a jugar con la actuación haciendo sketches en los actos escolares. Pasaron los años y como hobby empezaron a subir videos parodiando situaciones cotidianas. Fue de forma inmediata cómo el público los tomó y los hizo propios. Cada día tienen más seguidores en las redes y ahora es el turno de dejar la pantalla de lado para verlos en vivo y en directo, desde la butaca de un teatro.



Esta noche se presentará el grupo de adolescentes cordobeses Hecatombe con su nueva obra Desastre en Año Nuevo, en el teatro Plaza de Godoy Cruz. Antes, el elenco brindará un "meet & greet", a las 18, donde el público juvenil podrá sacarse fotos y conocer a los chicos de Hecatombe, para luego pasar a la función, a las 20.



Hecatombe –integrado por Agustín Peralta Pando, Lucas Lezin, Agustina Papry Suasquita, Gino Gori, Mateo Pohle Zavala, Alejandro Bacile y Agustín Parra– nació hace unos cinco años cuando publicó en YouTube La vida en canciones, un video que mezcla la música y la actuación sin saber que en pocos segundos se convertiría en el grupo cordobés de youtubers boom de las redes sociales. Fue un fenómeno viral que tuvo más de 1.300.000 visualizaciones.



Pero no todo es a través de una pantalla. Hecatombe –que se caracteriza por su desenfado, su energía y creatividad a la hora de producir ellos mismo su material– volverá a subir a los escenarios locales con una nueva obra que reflejará la forma de ser de ellos en cada video, pero esta vez mediante una nueva propuesta escénica.



"Lo que fue muy fuerte es que en internet los números son virtuales y uno no los puede dimensionar, y el día que fuimos al teatro y ver toda la gente que nos acompañaba o ahora en esta gira, con miles de personas que nos van a ver... Es muy fuerte ver cómo esos números que están en las redes son personas reales que están del otro lado y que te apoyan. El contacto con la gente es muy lindo", destaca Agustín Peralta, que junto con el elenco el año pasado fue contratado por Netflix para actuar con las estrellas latinas de Orange is the new black y Marco Polo.



Desastre en Año Nuevo –con libreto de Agustín Peralta Pando y Lucas Lezin– cuenta la historia de un disparatado grupo de amigos que se prepara para recibir una importante visita en la noche de fin de año.



Inesperadamente, una trágica muerte ocurre en el departamento, y a partir de ese momento se verán envueltos en una serie de situaciones de lo más absurdas con tal de ocultar la verdad. Pero la pregunta que nos haremos todo es: ¿podrán a pocos minutos del Año Nuevo esconder el accidente que acaban de presenciar?



"Es un tipo de humor ATP, apto para todo público, porque nos interesa que todos se puedan identificar. Proponemos algo dinámico. Con esto que tienen ahora los tiempos superrápidos, la gente ahora está con el celular en las redes sociales y está acostumbrada a ese tipo de cosas. La intención es seguir por ahí, con ese tipo de humor", declara el actor que junto con Hecatombe visitó la provincia en 2014 con su primera obra, Boda por la borda.



Así las cosas, Hecatombe no sólo se muestra a través de Instagram, YouTube o Facebook, sino también en las tablas dejando al descubierto todo el potencial de los chicos que rondan los 25 años de edad y que –según nos adelantan– están con todas las expectativas por volver a la provincia: "Sabemos que hay mucho público en Mendoza y apostamos a eso. Estamos con muchas ganas de ir y ver qué pasa".



Esto no es todo. Los youtubers que se encuentran de gira por todo el país con Desastre en Año Nuevo están a punto de estrenar su primera miniserie, El viral del año, que se emitirá a mediados de octubre a través –claro está– de YouTube. Mientras, en noviembre comenzarán a grabar otra serie para televisión y su primera película, que verá la luz en 2018.