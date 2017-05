"Un jefe en pañales" ya se aseguró su secuela

"Un Jefe en Pañales" (The Boss Baby) llegó a la taquilla mundial en marzo de este año y tuvo un éxito impresionante recaudando US$ 470 millones en todo el mundo . La película dirigida por Tom McGrath cuenta de forma muy ocurrente el impacto de la llegada de un bebé a una familia y cómo afecta el tranquilo mundo de su hermano de siete años.



El film, basado en una serie de libros de la autora e ilustradora Marla Frazee, tendrá una segunda entrega y el estreno está pautado para el 26 de marzo de 2021. Alec Baldwin regresará para ponerle la voz a este simpático pequeño que quiere lograr que las personas se vuelvan a enamorar de la idea de tener bebés en vez de mascotas.



La peli de DreamWorks Animation ha sido la más exitosa del estudio desde "The Croods" de 2013.