Un documental sobre Hillary Clinton arrasó en los premios a lo peor de Hollywood

El documental "Hillary's America: The secret history of the Democratic Party" se quedó con el trofeo a la peor producción del año en la entrega de los Golden Raspberry Awards 2017, popularmente conocido como premios Razzie, el satírico galardón que se entrega como contrapartida de los Premios Oscar.

El filme, que trabaja sobre la teoría de que el Partido Democrata es racista, también se alzó con el premio al peor director, peor actriz y peor actor, informó la agencia alemana DPA.



El comentarista político Dinesh D'Souza, quien aparece como narrador y se interpreta a sí mismo, es el protagonista de este filme, además de ser el director, junto a Bruce Schooley; en tanto que la actriz principal es la ignota Becky Turner, quien fue presentada por los organizadores de los premios como la persona "que encarna a Hillary Clinton".



Según comentó John Wilson, uno de los directores de los Razzie, es la primera vez que un documental gana el premio principal.



Respecto a la calidad de esta película, en su momento, el prestigioso diario The Washington Post había comentado que era "demasiado incoherente como para ser debatido en serio", mientras que la revista "Variety" sostuvo que "su base histórica real es apenas superior a la de 'X-Men: Apocalipsis'".



En tanto, D'Souza envió un mensaje grabado en el que demostró haberse tomado con humor su consagración, al expresar entre risas que "¡El motivo por el que me dan esto es que están indignados porque Trump ganó! No lo han superado. Probablemente nunca lo harán".



Por su parte, "Batman vs. Superman: Dawn of justice", se llevó el trofeo a la peor pareja de actores, por la labor de Ben Affleck y Henri Cavill; al peor actor de reparto, que recayó sobre Jesse Eisenberg; al peor guión y a la peor secuela.



Finalmente, la peor actriz de reparto resultó la comediante Kristen Wig, por su participación en "Zoolander 2".



Los premios Razzie fueron creados en 1980 por el cineasta John Wilson y se trata de una ceremonia en la que unos 1.000 miembros de la asociación integrada por críticos y otras personas relacionadas con el cine definen cuáles fueron las peores producciones del año, justo un día antes de la gran fiesta de los Oscar.