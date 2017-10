Un comercio para el arte

El arte mendocino se abre espacio a como dé lugar. Ante la crisis de salas oficiales, la unión de proyectos privados hace la fuerza, dando esperanzadoras pinceladas de un futuro auspicioso.

Es que a partir de mañana, el público en general y los clientes de Hipercerámico en particular podrán apreciar en dos salas obras de los más reconocidos artistas locales y foráneos en 70 metros lineales de exposición, ubicados en el interior del showroom. ArteH Espacio Hipercerámico tendrá su inauguración sólo para invitados esta tarde.



"Es un gusto que nos damos. Es un lugar especialmente construido con este fin. Tendrá 150 metros cuadrados y todas las exigencias que debe cumplir una sala de exposición artística, sea para pinturas, esculturas, instalaciones", expresó el gerente general de la firma local, Diego Pérez Colman.



Con más de 30 años de trayectoria, Hipercerámico se dedica al comercio de materiales para la construcción. Y debido a que los cerámicos son considerados de por sí una obra de creación, la empresa ha cumplido su sueño de brindar un espacio propio para el arte visual.



La dirección y curaduría de ArteH está en manos de un experto y máximo referente en la región, el marchand mendocino Daniel Rueda, quien trabajará en el estímulo, difusión y reflexión sobre la creación artística a nivel regional, nacional e internacional, ya que para el futuro se espera abrir el salón a otras manifestaciones artísticas.



La idea central al crear este espacio es desarrollar un lugar en la región respetando las normas de exhibición y conservación en la materia, y no limitándose a meras acciones de marketing.



"Será, seguramente, un lugar donde los artistas encuentren un puente entre el público y sus creaciones, con los críticos, los coleccionistas y todos los que conforman este interesante y activo mundo del arte. Es un proyecto con finalidad pública y social", destacó Pérez Colman.



ArteH también está pensado como un ámbito de recepción y exhibición de nuevos talentos.



El marchand

Daniel Rueda trabaja desde 2005 en la difusión de los artistas visuales en los circuitos nacional e internacional. Exponente de la gestión cultural en Mendoza y la región, ha recibido reconocimientos de las cámaras legislativas de Mendoza y San Luis. Tiene en su haber profesional el trabajo realizado en distintas provincias argentinas como también en varios países.



Apertura a lo grande

Mi obra emblemática es el título de la primera exposición en la sala 1 de ArteH que, a partir de mañana y hasta el 7 de febrero de 2018, se podrá apreciar en el espacio ubicado en Manuel A. Sáenz y Acceso Norte, de Las Heras. Los horarios de visita son de lunes a sábados, de 9 a 20.30. El ingreso es libre y gratuito.



Bajo la concepción de "artistas y obras emblemáticas, en el marco de una idea innovadora, desde 1996 a 2016", la curadoría en esta ocasión corre por cuenta de Laura Valdivieso.



Expondrán: Susana Dragotta, Vivian Levinson, Mica Priori, Egar Murillo, Miguel Gandolfo, Marcela Furlani, la propia Valdivieso, Sabrina Kadiajh, Mauro Cano, Rodrigo Etem, Mariano Fiore, Berny Garay Pringles, Juan Castillo, Omar Jury, Angie Villé, el talentosísimo Ramiro Quesada Pons, Facundo Díaz, Claudia Camplone (Premio UNO Escenario 2016), Mariana Mattar y Bruno Cazzola.



"Una que la sepamos todos", tituló Valdivieso a su catálogo. "Los 20 artistas que componen esta muestra son de generaciones muy dispares y vienen protagonizando la escena desde 1996 hasta hoy. Aparentemente poco tienen en común. Con el aporte de una obra de cada uno, queda armado un conjunto sui generis en el que domina la variedad de lenguajes. Conviven pinturas, esculturas, dibujos, objetos, intervenciones, instalaciones y fotografías. Todas estas prácticas, además, abordadas dentro de un gran arco que va desde formas tradicionales hasta otras muy irreverentes", detalla.



Y acerca del criterio de selección, explica: "Todos son artistas que eligen el riesgo, que apuestan a producir obras complejas, asumiendo la posibilidad de que no sean valoradas. La propuesta pretende mostrar obras emblemáticas de cada uno. Es decir, una que el público reconozca fácilmente, o con la que el artista se hizo conocido, o con la que lo premiaron por primera vez, o de una exposición clave en su carrera, o que fue reproducida en muchas publicaciones, o de la misma serie que otra que compró un museo. Una obra bisagra, cuya selección es el resultado de la interpretación conjunta de la consigna, entre el autor y el curador".



Herrera Guiñazú, en solitario

En la sala 2 de ArteH se exhibirá Visiones de Alejandro Herrera Guiñazú. Esta muestra permanecerá hasta el 6 de diciembre.



"Reinventar la naturaleza" es la frase que resume el texto curatorial de Rodrigo Alonso, quien dice que el artista "a través de un laborioso proceso, pone de manifiesto la complejidad del desafío, sus obras transmutan la fisionomía monocorde de piedras comunes para inscribir en ellas una explosión de líneas y de colores, de formas y de transparencias".