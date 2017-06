Un camaleónico Lanzani ahora se juega por la comedia

Peter Lanzani debutó en la pantalla grande con un destacado y atribulado papel en el "El Clan", incursionó en el suspenso/terror en "Hipersonmia" y se metió en este 2017 en la comedia con "Sólo se vive una vez", un rubro que encontró "muy difícil", pero al que le puso "mucho empeño" y en el que se sintió "muy bien".



Con un pasado en televisión en tiras para adolescentes, Lanzani también se ha subido a las tablas para interpretar, entre otros, a obras jugadas como "Equus", de Peter Shafer, y, en la actualidad al monólogo "El Emperador Gynt", de Henrik Ibsen, piezas que, en su opinión, le suman "mucho" a su creciente carrera.



En "Sólo se vive una vez", ópera prima del experimentado director de efectos especiales Federico Cueva, que se estrena este jueves, el ex "Casi Ángeles" interpreta a Leo, un joven embustero que, sin desearlo ni preverlo, se encuentra envuelto en un crimen.



"Es un chico que queda solo víctima de él mismo. Es muy lindo el arco que hace desde lo antihéroe hacia el héroe final. De cómo un chico de formación católica encuentra el camino de la mano de una chica judía ortodoxa. Eso me pareció hermoso", comentó el actor con respecto a su personaje en un reportaje con Télam, en un hotel de Buenos Aires.



Con un elenco de figuras de la talla de Gerard Depardieu, Santiago Segura, Luis Brandoni y Pablo Rago, la cinta presenta una mezcla de comedia y acción, a lo que se suma una buena factura en efectos especiales, especialidad del realizador en filmes como "Torrente" o la taquillera "Assasins Creed".



"No sentí presión por tener a semejantes compañeros de elenco. Traté de alejarme de eso y disfrutar. Se te van los ojos a veces porque son actores con los que crecí viendo sus películas. Traté de dar lo mejor, pero sin presión. No quise dejar nada al azar", sostuvo.



"Hace un tiempo que no se hacia una peli así, estamos felices porque cumplimos con el desafío", agregó sobre la cinta, que cuenta con una importante cantidad de efectos especiales entre disparos, explosiones, saltos y persecuciones de autos.



A su vez, en relación a su ecléctica carrera, Lanzani sostuvo que "suma hacer de todo, sobre todo lo que es difícil de realizar".



En ese sentido, destacó su papel en "Equus", en la cual interpretó a un joven con una escabrosa relación con los caballos, porque lo ayudó "muchísimo a crecer" y a desafiarse "función tras función".



Una de las particularidades de la película que promociona, es que el director llega a su primera obra con un bagaje importante dentro del rubro de efectos especiales, lo cual, a veces, hace pensar que su relación con las cámaras y los actores puede estar alejado al trato de realizadores con más tradición.



Sin embargo, Lanzani, que debutó en cine con Pablo Trapero, marcó diferencias entre ambos, pero desde el punto de vista estético y de estilo, no desde el profesional.



"Fede es más de acción y Pablo de realismo puro. Son dos directores interesantes porque ambos trabajan con el director de fotografía y con el actor. Fede sabe muy bien cómo contar y dónde poner la cámara y eso ayuda. Pablo, en cambio, tiene otro tipo de locura, con planos secuencias", comentó.



Con respecto a Cueva, profundizó: "Dio mucha seguridad y talento. Hizo que todo fuera fácil de filmar y no nos hizo perder tiempo con cómo contar la película o en qué queríamos hacer. Fue todo palo y a la bolsa. Era ir y sólo filmar, porque ya lo habíamos ensayado antes".



De la entrevista se desprende que a Lanzani le preocupa particularmente cómo trabajan los directores y aseguró que es un "gran consumidor de cine en las salas" porque le gusta "ver en pantalla grande y con el sonido que se debe".



Tras la polémica suscitada en Cannes entre las organización del festival y Netflix, compañía que se niega estrenar sus filmes en sala, el novel actor comentó que le "gustaría mucho" participar en alguna producción en el devenido gigante de contenidos on demand.



"Hay pelis que veo en casa, pero me encanta ir al cine. Igual, me parece que las plataformas le dieron aire a la industria. No sólo traen plata, también confían en nuestros directores y en nuestros técnicos. Eso va a abrir el espectro. Todavía no hice con Netflix y espero que llegue el momento", se sinceró.



Más allá de haber compartido camarines con Guillermo Francella, Depardieu, Pablo Cedrón, Brandoni, Rago y Segura, entre varios, Lanzani, de 26 años, aseguró que "ya con hacer cine se aprende, pero no sólo de los colegas, también de los directores, los df, los foquistas, los cámaras... de todos, sobre todo a esta edad".