Un afamado director quiere dirigir Stranger Things

M. Night Shyamalan lleva semanas de gira mundial presentando su nueva película, 'Múltiple'. Su nuevo thriller, protagonizado por James McAvoy como un hombre con 23 personalidades distintas que secuestra a tres chicas jóvenes.

Pero Shyamalan no para, y entre sus proyectos futuros le gustaría poder dirigir una de las series con más fans de 2016. Se trata de 'Stranger Things', y no es una locura tan grande como parece. Los creadores de la serie de Netflix, los hermanos Duffer, ya trabajaron con el director de 'El sexto sentido' en su serie 'Wayward Pines'.

"[Los Duffer] estuvieron en mi casa y les dije que ya me podían contratar ellos a mí", declaró Shyamalan a Digital Spy. Hoy por ti, mañana por mí. 'Wayward Pines' ha tenido dos temporadas, de las cuales los Duffer escribieron cuatro episodios, y de momento no ha sido renovada por una tercera, aunque en Fox no han dicho que no vayan a hacerlo.

Por su parte, 'Stranger Things' está inmersa en la producción de su segunda temporada, con el regreso de todo el reparto principal y una sinopsis general anunciada: cómo será la vida de Will Byers después de su paso por el Upside Down, su deseo de volver a la normalidad, y cómo eso probablemente no sea posible.