Un actor de Alien aseguró que fue abducido

Yaphet Kotto, uno de los personajes de "Alien, el octavo pasajero", afirma creer en extraterrestres. Quien interpretara a Dennis Parker en el icónico film de Ridley Scott, que supuso un antes y un después en el género de la ciencia ficción, ha afirmado a la revista Vice que cree firmemente en la vida en otros planetas y que le han visitado varias veces.

La primera pregunta que se puede venir a la cabeza es: ¿esta persona está bien? Y él asegura que no tiene ni ha tenido ningún problema de salud mental: "Por supuesto que no he tenido problemas. Tengo un cociente intelectual de 196. Diré también que cientos de personas, incluyendo al anterior ministro de defensa canadiense, que llegaron a las mismas conclusiones sobre la vida extraterrestre tenían problemas".

Asegura que le lleva pasando desde que era niño y que lidiar con ello no ha sido sencillo: "Llevo 50 años con esto de los ovnis y los aliens. Empezó cuando tenía 9 ó 10 años. Recuerdo que un día me dijeron que no podía salir fuera, así que me quedé mirando por la ventana a unos chicos jugar al baloncesto en las calles del Bronx. Cuando me di la vuelta, una figura estaba detrás de mí, era de al menos un metro cincuenta o metro ochenta con una cabeza alargada. Entonces se dio la vuelta y desapareció".

¿Cómo es que aceptó un papel en una película sobre ello? En palabras del actor: "Porque mis experiencias no tienen nada ver con la película 'Alien'. Fue el increíble guion de 72 páginas el que me llevó a él". Estos avistamientos extraterrestres se fueron acentuando con el paso del tiempo hasta que se convirtió en un patrón habitual en la vida de Kotto, culminando con el rodaje de Alien.

Mientras rodaban en el país, le pasó lo mismo que le llevaba ocurriendo prácticamente toda la vida: ver un círculo de lo que parece ser humo. Unas señales que según él le hacían perder la consciencia del tiempo: "¿Dónde estaba durante las horas que veía esa cosa? ¿Me habían abducido? Porque tengo enormes lagunas de algunos de esos momentos". En Filipinas, afirma que su mujer y unos camareros le llamaron para que saliera de su oficina para ver una cosa, y era un círculo de humo sobre la casa: "Así que salí y cuando llegué vi un enorme círculo de humo tan grande como el estadio Yankee dado la vuelta y estaban aterrorizados. Dos o tres noches más tarde lo volví a ver. Esa cosa había borrado el cielo entero, la luna, todo. Era enorme".

