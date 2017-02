Uma Thurman se arrepiente de no haber estado en El Señor de los Anillos

Uma Thurman cuenta entre sus trabajos con papeles de los más variados, desde papeles que nunca olvidaremos con el de Mia Wallace en 'Pulp Fiction' a papeles que no necesitábamos ver como el de Poison Ivy en 'Batman y Robin'. Pero su carrera no se define solo por las películas ha interpretado si no también por aquellos papeles que no aceptó.

Thurman, que acaba de participar en la serie 'Imposters' de la cadena Bravo, acudió hace unos días a 'The Late Show with Stephen Colbert' donde el presentador no pudo evitar preguntarle por el rol que le ofrecieron en 'El Señor de los Anillos'. La actriz confesó que tuvo que rechazar el papel de Eowyn por su reciente maternidad: "Fue hace mucho tiempo y la considero una de las peores decisiones que he tomado. Acababa de tener a mi primer hijo y me sentía una poco recluida en casa. Era algo desconocido para mí, pero definitivamente me arrepiento".

No es la primera vez que habla de esta oportunidad perdida, en 2008 en una entrevista para MTV news declaró "Simplemente me agarró en un mal momento. Desearía haber sido capaz de dar ese salto, y quizá debería haberlo hecho".

Aunque la trilogía original de 'El señor de los anillos' terminó siendo todo un éxito de público y crítica, lo cierto es que esta oportunidad perdida fue la entrada a algo de lo que seguro que no se arrepiente. Gracias a no estar rodando en Nueva Zelanda pudo encarnar a Beatrix Kiddo en 'Kill Bill: Volumen 1 y 2', y Thurman se convirtió junto a La Novia en todo un icono.



Fuente: Ecartelera