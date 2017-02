Ulises Bueno no baja el volumen

La Previa del XXXI Festival Rivadavia Canta al País arranca hoy con la actuación de artistas locales y el grupo de covers Los Cancheros, en una velada llamada Noche de la familia, que es gratuita. Mañana, en tanto, subirá al escenario el cuartetero Ulises Buenos, quien atraviesa un gran momento profesional.



Bueno será el protagonista de la Noche de música tropical y cuarteto, que siempre es una de las más convocantes. Además del hermano del recordado Potro Rodrigo también actuarán Amar Azul, La Fiesta, La Re Pandilla y Owen y Jack.



Los tickets para este encuentro musical se pueden adquirir en el cine Ducal, locales de Tarjeta Nevada, Chamu Rockería o con la carga de la tarjeta Rivadavia Digital.



Los precios son $150 (anticipadas), $200 (en taquilla) y $400 (para el sector preferencial, las cuales son limitadas). Los niños menores de 11 años entran gratis.



Directo desde Córdoba

Mañana, Ulises Bueno le mostrará a Rivadavia las canciones de su más reciente disco: No me pidan que baje el volumen. El CD ha sido un éxito comercial y con él, Bueno está de gira, participando en festivales a lo largo y ancho del país.



Tras consagrarse en los premios Gardel del año pasado, donde obtuvo el galardón a mejor álbum de un artista de cuarteto por su anterior CD, Soy, el artista sigue siendo noticia por su ascendente carrera musical.



El año pasado, en diálogo con Télam, recordó el momento en que su carrera profesional dio un giro.



"Con el tiempo y haciendo las cosas bien, la gente entendió que tengo una carrera y una entidad propias. Cuando Rodrigo fallece, todos me decían que era el encargado de mantener vivo su legado porque era el más parecido. Sigo adelante con su gente, su orquesta, pero me criticaron porque decían que me colgaba de mi hermano. Dejé de hacer sus canciones e hice temas de La Mona Jiménez y me criticaron porque había traicionado mis raíces. Ahí fue cuando empecé a definir mi carrera y a hacer temas propios".



En esa búsqueda de un estilo personal, el músico encontró similitudes entre el rock y el cuarteto que lo llevaron a fusionar ambos estilos, lo que le permitió acercarse a generaciones más jóvenes.



"El cuarteto y el rocanrol tiene una similitud, porque su objetivo es hacer canciones sociales, que van dirigidas a todo el mundo. Por otro lado, sabemos que la juventud está en un proceso de descubrir ciertos estilos musicales nuevos, entonces elegimos en una dirección acorde con lo que va exigiendo el oído de los jóvenes", agregó el cordobés.



En este contexto, destacó que a pesar de fusionar estilos, cuida celosamente de no perder las raíces del cuarteto y por ende acepta: "En mis canciones no hay rock puro, pero tampoco hay cuarteto puro".

Como ejemplo del estilo propio que supo cultivar, basta escuchar su último álbum, que abre con la canción Cómo te atreves a volver, una perfecta mezcla de cuarteto y música country, con la inclusión de un banjo en la instrumentación.



Hay que sumar además sus versiones del clásico Ji ji ji, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con una introducción que remite a The White Stripes y a Ese maldito momento, de los uruguayos No Te Va Gustar.



El cantante de 31 años tiene 17 discos grabados. Es conocido como el "hombre de los mil tatuajes" y supo forjar una personalidad escénica magnética por su voz y su look, que incluyen galera, gafas y un guante en la mano izquierda.