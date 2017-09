"Transitamos un buen momento de creaciones teatrales"

Para Carolina Duarte el teatro estuvo cerca siempre. El recorrido, detalla, comienza en los talleres que realizó en su niñez y adolescencia, y llega hasta su ópera prima, Arnaldo Toma 3, en donde asume el doble rol de dramaturga y directora. Sin olvidar su formación en la Licenciatura de Arte Dramático en la UNCuyo y su trabajo como investigadora y docente teatral.



Si pensamos en todas las aristas desde la cual se relaciona con su oficio, la docencia es, acaso, la que primero nos llama la atención: desde hace años, Duarte se encarga de vincular el teatro con el ámbito de la salud.



Integra Elefante en Bicicleta, aula satélite de la EAV Escuela Artística Vocacional Nº5-015 Camino del Inca, que funciona en el hospital pediátrico Notti, y en la que participan niños internados, y en los talleres interdisciplinarios destinados a adolescentes y jóvenes en el servicio de Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA). También trabaja en un centro infanto juvenil de la Dirección de Salud Mental, en Rodeo del Medio.



–¿Cuándo comenzó tu vinculación a estos diferentes espacios del teatro?

–Desde que estaba en la universidad me interesó amalgamar el teatro al ámbito de la salud, por ello inicié estudios y vínculos en entornos especializados donde investigar y compartir estas inquietudes. Una vez recibida comencé con la primera camada de payasos del hospital Notti y luego me aboqué al proyecto de aula satélite junto con otros profesionales de la educación artística con formación y experiencia en salud.



–¿Cuándo sentiste la necesidad de indagar en la dramaturgia?

–De manera paralela siempre me gustó mucho más la escritura que el trabajo de actor, pero encontrarme con el texto teatral llevó su tiempo, no me sentía cómoda con el lugar de autora. Empecé con relatos y poesías, realicé una tesis sobre creación colectiva e investigué otras formas que llamaron mi atención, así me fui aproximando al teatro desde otro lugar. Todo ese recorrido me ayudó a repensar mi interés en el teatro, no en el espectáculo como tal, sino en formas más "liminales", un concepto acuñado por la investigadora en teatrología Ileana Dieguez.



–También sos investigadora...

–Sí, con algunas compañeras formamos un grupo de investigación llamado Prácticas Contemporáneas Vinculadas al Teatro, con la dirección de Ariana Gómez y el apoyo del Instituto Nacional de Teatro (INT). Se trata de un espacio de reflexión, no sólo desde lo académico o en el montaje de una obra, sino desde el vínculo y retroalimentación de nuestras prácticas, la búsqueda y alcance de otras posibilidades.



–¿De qué se trata y qué te inspiró a escribir la historia de "Arnaldo Toma 3"?

–Es mi primer texto teatral y nace de una inquietud, justamente, en torno a la escritura, para lo cual convoqué a otros actores y creadores. Esto dio origen a una investigación sobre qué genera la fascinación en el teatro, qué nos pasa como espectadores con la ficción y cómo llega esto al nivel emocional, entre muchos otros interrogantes. Arnaldo Toma 3 narra una búsqueda y un encuentro. Es la historia de los mellizos Valentina y Arnaldo (Estefanía Ferraro y Juan Pablo Torrecilla), quienes tras enterarse de la existencia de su padre (Víctor Di Nasso) deciden acercarse a él con formas inverosímiles. Es una obra dramática con toques humorísticos, que explora las relaciones familiares. El trabajo se encuentra en cartel hoy y el domingo 24 a las 21, y el viernes 15, a las 22, en el centro cultural La Colombina (Balcarce 220, Godoy Cruz).



–¿Cuál es tu mirada del teatro actual en Mendoza?

–En los últimos años se han ido fortaleciendo nuevas miradas, como las obras de Ariel Blasco (La felicidad, única función hoy, a las 21, en la Sala 2 de la Nave Cultural; Reflejos todos los martes, a las 22, en la sala Buffet del teatro Independencia) y Manuel García Migani (Tus excesos y mi corazón atrapado en la noche; viernes 22 y 29, a las 22, en El Taller). Siento que hoy me representan y me encanta verlas en las salas de teatro. También trabajos de corte social como el de Osjar Navarro Correa. Creo que transitamos un buen momento de creaciones teatrales; hay mucho movimiento de grupos independientes y búsquedas que no responden a líneas convencionales; emergencia de nuevas dramaturgias y nuevos directores, en esto es importante el apoyo y las líneas de financiamiento del INT. Sin duda ha sido un semillero para muchas obras que hoy están en cartel el ciclo Cortodramas, coordinado por Pablo Longo, García Migani y Vanina Corazza, que convocó a escribir textos cortos para luego montarlos.



Buscará la sorpresa en la escena

"Me sorprendió gratamente. Considero que es importante y bueno que se abra este lugar a gente que está empezando su trayectoria. Me gusta ver teatro e involucrarme de manera seria. Desde lo personal, siento que es una buena oportunidad para observar sin prejuicios y habilitarme a la sorpresa que me puede brindar cada propuesta".