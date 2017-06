Transformers mostró un nuevo afiche de la película

TRANSFORMERS.jpg

IMAX difundió un espectacular póster para prepararnos para el estreno de "Transformers: The Last Knight". Los Autobots, Decepticons y los humanos regresan por quinta vez para contarnos la historia del origen. ¿Cómo llegaron estos gigantes metálicos a la tierra? ¿Desde cuándo están aquí? Optimus Prime protagoniza este afiche y se lo ve listo para la acción. Con imágenes épicas, en "Transformers: The Last Knight" sabemos que los mundos colisionarán y solo uno sobrevivirá.Para esta entrega de la saga regresarán Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Tyrese Gibson y John Turturro. A ellos se les suman Isabela Moner, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Santiago Cabrera, Liam Garrigan, Jerrod Carmichael y Mitch Pileggi. Además veremos a Bumblebee, Drift, Hot Rod, Cogman, Canopy, Squeaks, Grimlock, Megatron, Barricade, Onslaught, Hooligan.Fuente: TNTLA