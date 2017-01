El filme, que sigue la vida de los personajes de la primera y tiene los mismos guionistas, se verá en la selección oficial de la Berlinale aunque no competirá por el Oso de Oro.



El festival alemán anunció hoy varias de las películas de su selección oficial, todas en premiere mundial, dentro de las que destacan "El bar", del español Alex de la Iglesia, donde uno de los protagonistas es el argentino Alejandro Awada; la tercera parte de la saga de "Wolverine", y "Viceroy's House", de Gurinder Chadha, todas fuera de competencia.



Dentro de los anuncios sobre los filmes que compiten por el Oso de Oro, en los cuales no hay filmes argentinos, se anunció la participación de "On the Beach at Night Alone", del realizador coreano Hong Sangsoo; "Bright Nights", de Thomas Arslan; "Joaquim", del brasileño Marcelo Gomes; "Mr Long", del japonés Sabu; "Return to Montauk", del alemán Volker Schlöndorff; y Wilde House del austríaco Josef Hader.



Anteriormente, la dirección de la Berlinale había anunciado el regreso a su sección oficial del chileno Sebastián Leilo, quien presentará "Una mujer fantástica" tras ganar en 2013 su filme "Gloria" el Oso de Plata a la interpretación de Paulina García y del finlandés Aki Kaurismäki, con "The Other Side of Hope".



Otros títulos ya anunciados en Competencia Oficial son "Django", ópera prima del francés Etienne Comar; la portuguesa "Colo", de Teresa Villaverde; la estadounidense "The Dinner", de Moren Overman; y la rumana "Ana, mon amour", de Cälin Peter Netzer, ganador hace tres años del Oso de Oro con ""Child's Pose".



También competirán por el Oso de Oro en esta 67ma edición de la Berlinale "The Party", de la británica Sally Potter; "Félicité", del franco-senegalés Alain Gomis; la polaca "Spoor", de Agnieszka Holland; la húngara "On Body and Soul", de Ildiko Enyedi, y el documental alemán "Beuys", de Andres Veiel.

La esperada continuación de la mítica "Trainspotting", titulada "T2 Trainspotting", también con dirección de Dany Boyle y protagónico de Ewan McGregor tendrá premiere mundial en el próximo Festival de Cine de Berlín, que se desarrollará en la capital alemana del 9 al 19 de febrero próximos, informó hoy la oficina de prensa del certamen.