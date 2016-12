"Totó", de Cinema Paradiso, filmó en Buenos Aires

El actor italiano Marco Leonardi, que hace tres décadas y siendo un adolescente interpretó a uno de los personajes centrales de Cinema Paradiso, estuvo en la Argentina participando en el rodaje de Numb, at the Edge of the End, del argentino Rodrigo Vila, del que integra el elenco junto con Harvey Keitel y Hayden Christensen.





Numb, at the Edge of the End, dirigida por Rodrigo H. Vila –director de Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica y Boca Juniors 3D–, que en su reparto incluyó a Fernán Mirás, Los tres actores llegaron a la Argentina en noviembre para el rodaje dedirigida por Rodrigo H. Vila –director de Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica y Boca Juniors 3D–, que en su reparto incluyó a Fernán Mirás, Liz Solari , Rafael Spregelburd y también a Marco Leonardi.





El actor italiano, el Totó adolescente de Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, y más tarde figura de la película mexicana Como agua para chocolate, de Alfonso Arau, entre otras, ya había estado en nuestro país en 2005, por el rodaje de Maradona, la mano de Dios, de Marco Risi, donde encarnó al "10".





"Me gustaría volver a trabajar en la Argentina y hacer teatro, como en los viejos tiempos hicieron otros actores italianos; aquí hay muy buenos actores y me gustaría compartir con ellos un mismo escenario", señaló en esta entrevista, a poco de terminar el rodaje de Numb... en locaciones porteñas.





Inspirada en hechos reales, Numb... cuenta la historia de un veterano de guerra encarnado por Hayden Christensen con trastorno de estrés postraumático, que luego de establecer una relación con un dudoso Mesías, papel que le tocó a Harvey Keitel, abandona sus rutinas y comienza a entrenarse intensamente.





Todos dudan de su integridad mental pero cuando él mismo empieza a planteárselo sucede algo inesperado, situación en la que el personaje de Leonardi, un actor que supo trabajar con grandes cineastas tanto en su país como por una década en Estados Unidos, donde vivió, tiene presencia clave.





Christensen, la figura central, ganó fama por su interpretación del joven Anakin Skywalker/Darth Vader en Star Wars Episodios II y III, Keitel participó en cintas como Taxi Driver, Perros de la calle y Thelma & Louise entre muchas otras y preside con Al Pacino y Ellen Burstyn el Actor's Studio.





El italiano Leonardi recuerda su primera vez en Buenos Aires y revela qué lo motivó para sumarse a este filme argentino que llegará a mitad de 2017 a la gran pantalla.





–¿Qué sabía de Argentina antes de llegar aquí?

–Esta es mi segunda vez, pero la anterior no tenía mucha idea del cine ni del teatro, ni de la calidad con que se hacía acá, y esta vez sí era consciente de que el 30 por ciento de quienes vivían aquí son descendientes de italianos.





–Viene de una larga carrera y supo trabajar con muchos directores importantes, como Giuseppe Tornatore, Abel Ferrara y Darío Argento. ¿Cómo le llegó este proyecto del argentino Rodrigo Vila?

–Conocí a Rodrigo Vila en Roma, y me habló del proyecto y en particular del que sería mi personaje. Me comentó que el protagonista era Hayden Christensen y también un amigo mío muy querido, Harvey Keitel.





–¿Conoció a Keitel en Estados Unidos?

–Sí, yo viví seis años en Los Ángeles y me hice muy amigo de él, estuve con él en Nueva York, en su casa en California, y hubiese sido bueno un encuentro aquí pero dio la coincidencia de que mi personaje no tiene escenas con él, y al mismo tiempo que yo llegaba a tiempo, él se iba de Buenos Aires.





–¿Cuál es su papel en la historia?

–Mi papel es el de Antonio, un hombre mayor que yo, por lo que me tuvieron que maquillar y ponerme varias canas, un hombre de negocios al que mejor no se le pisen los pies, un poco mafioso, que se cruza con el personaje de Christensen, quien puede serle útil y lo contrata para que haga lo que tenga que hacer por él.





–¿Cómo es trabajar en un elenco multinacional?

–Eso me hace feliz, un casting bastante internacional, con actores argentinos obviamente, que los hay y muy buenos. Es maravilloso porque se trabaja en inglés, y porque en mi caso fue evidente que me querían por conocerme, porque lo que hice sentí que les gustó y eso me hace sentir muy bien como actor y persona.





–Pasaron muchísimos años de "Cinema Paradiso"...

–Demasiados, pero la película se sigue viendo por televisión en Italia y en todo el mundo, y cada vez la gente me para por la calle y de nuevo te explican que te vieron... esa son las películas que nunca van a morir.





–Pero no es la única que ha protagonizado...

–Claro, también está Como agua para el chocolate, que pude hacer gracias al éxito de Cinema Paradiso. Alfonso Arau había visto mi trabajo con Tornatore y dijo: "Quiero a este chico", y así pasó.





–¿Y después...?

–Esas dos películas me llevaron a Hollywood, donde trabajé con Robert Rodríguez y Abel Ferrara, y es lo que de alguna manera ahora me trae a la Argentina en un proyecto internacional.





–Pero hubo más cineastas de su mismo país en el camino...

–Sí, Pupi Avati, Nanni Loy, Marco Risi que hizo un filme acerca del Diego (Maradona, la mano de Dios), y que filmamos acá mismo en el 2005, mi primer contacto con la Argentina... te podés imaginar tener que hacer el papel de Maradona, la gente me trataba como si fuese un dios, y aunque no conocí a Maradona personalmente fue una gran experiencia.





–Habiendo trabajado en varios países, a qué conclusión llega sobre cómo se hace cine aquí en la Argentina?

–Ya tenía buenos recuerdos de la Argentina de cuando estuve la primera vez, si bien la película era italiana. Y esta vez puedo decir lo mismo, gente muy profesional, una educación y respeto increíbles. El cine igualmente se hace de una manera parecida en todos lados, los actores nos juntamos, ensayamos y todo eso, porque uno se siente rodeado de gente que sabe, que vive el cine y que lo sabe hacer, y de ese modo todo sale bien.