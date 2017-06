Topa: "Tengo todo lo que yo siempre soñé"

Diego Topa, una de las figuras más populares entre los niños gracias a su protagonismo en diversos proyectos de Disney, estrenará la nueva temporada de "Junior Express" el próximo lunes 5, a las 17.30, por la pantalla de Disney Junior, señal que transmitirá el programa de lunes a viernes y que se proyectará por distintos países de América Latina.



En diálogo con Télam, el actor que en el momento de la entrevista se encontraba en Olavarría para ofrecer una función de "Disney Junior Express en vivo", show que llegará al teatro Ópera de Buenos Aires desde el 24 de junio, se mostró emocionado por esta prolífica etapa que atraviesa repleta de proyectos y rodeado del cariño de sus seguidores.



Por un lado, la cara visible de la señal televisiva del ratón presentará los nuevos capítulos de la cuarta temporada de "Junior Express" con nuevos personajes, invitados, canciones e historias, primero por Disney Junior, el lunes 5, y luego, el lunes 12, a las 10.30 por la pantalla de Disney Channel HD.



Por otro lado y con un nuevo álbum bajo el brazo "Porque yo te amo", Topa se encuentra en medio de la gira "Disney Junior Express en vivo" con la que ya recorrió Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza, San Juan y Olavarría, y con el que esta tarde, a las 18.30, desembarcará en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.



En tanto, mañana, el actor llevará su espectáculo al Club Estudiantes de Bahía Blanca, el sábado 10 lo hará en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el 11 en el Estadio Delmi de Salta, todos a las 18.30, y el sábado 24, previo a su gira por países de América Latina, tendrá su función en el Ópera del centro porteño.



Topa, quien en TV tomó parte en ciclos como "Amor Mío", "Casados con hijos", "La Niñera", "Quién es el jefe", "Poné a Francella", "Los Roldán", "Chiquititas" y "Los Simuladores", entre otros títulos, afirmó que esos proyectos le sirvieron mucho para conectarse con el humor, pero que siempre le gustó más hacer cosas para el público infantil.



"Me llaman para series y películas pero no tengo mucho tiempo y estoy muy contento con lo que hago. Tengo todo lo que yo siempre soñé: Música, teatro y televisión, sólo me faltaría hacer la película de 'Disney Express'. Estoy disfrutándolo a pleno", cuenta entusiasmado.



En cuanto a la música, Topa acaba de lanzar "Porque yo te quiero", sucesor de "Lo que llevas en tu corazón" recientemente nominado en la categoría Mejor Álbum Infantil a los Premios Gardel. Este nuevo disco compuesto por 13 canciones que recorren ideas del amor, la felicidad y la amistad, cuenta también con versiones de "Aquarela", de Toquinho, y "Funiculi Funicula", de Luigi Denza.



¿Cómo viene preparando esta nueva temporada televisiva de "Junior Express"?



Es algo muy esperado por toda la familia. Es increíble la cantidad de mensajes que recibo por las redes sociales, es mi ventana al mundo. Padres y abuelos me preguntan cuándo arrancamos, quiénes están y quiénes no, y yo me encargo de responder. Estoy en las redes por la mañana temprano mientras desayuno y a la noche, después de cenar, me siento un rato a leer lo que sucede. Me encanta ser el embajador de la marca en un canal que está prendido todo el día en los hogares y que promueve la mejor programación para los más chicos. Ya hace varios meses que se transmite por Disney Channel Hd y Disney Junior pero estoy esperando ansiosamente que Disney Junior se convierta en alta definición, la gente adora eso.



¿Qué novedades hay en la nueva temporada?



Es la cuarta temporada tiene 27 episodios y la primera tanda es de diez capítulos. Estarán los personajes de siempre, los Rulos que ofician como músicos de su banda, Doris, su amiga Josefina que se incorpora al igual que Harmony, Natalio y la dupla de Arnoldo (que asume el mismo Topa) y Francis. Vamos a tener mucho humor, canciones nuevas y mucha diversión, además de invitados especiales, entre los que estará la mamá de Arnoldo, interpretada por Georgina Barbarossa, y al cocinero en su faceta de hijo. Otro de los capítulos tendrá a Karol Sevilla (protagonista de la tira "Soy Luna"), con quien me pasó algo muy particular cuando la conocí hace un par de años porque me dijo que yo era su infancia y fue muy fuerte para mí; su capítulo tiene que ver con los más chiquitos y la dependencia de los celulares, y lo importante que es mirarse a los ojos y disfrutar a quien tenemos al lado. En otro, invitamos a una fanática de cinco años, una actriz que va a ser parte de la tripulación por un día, y muchas sorpresas más.



¿Por qué se fue Melody?



Estamos en un acuerdo temporal y se necesitan nuevas historias. Mariana Magaña, la actriz que interpretaba a Melody, decidió volverse a México porque extrañaba a su familia y raíces y nosotros tenemos que acompañar y entender su elección. Ella va a estar solamente en el primer capítulo de esta nueva temporada, aunque se va a poder ver en las repeticiones de los capítulos y por Netflix, donde están las temporadas uno y dos. De esta forma también le enseñamos a los chicos que hay que soltar, que se cambia de escuela, de amigos y que tienen que estar preparados para eso también, que los cambios son buenos.



¿Qué diferencias hay entre tu espectáculo teatral y el programa de televisión?



Es como llevar la televisión al teatro con la diferencia de que se trata de un show nuevo, "Disney Junior Express en vivo" y su mensaje se relaciona con el cuidado de la naturaleza. En la historia nos quedamos en la isla del árbol abuelo, que tiene un cuento maravilloso con la dirección de Osqui Guzman. Es nuestro tercer año juntos con Osqui y es un placer trabajar con él porque es un gran actor y gran director pero más allá de dirigirnos, nos da clases de teatro y todo lo que aprendemos también lo llevamos a la televisión. Tanto Osqui como Gustavo Carrizo (coreógrafo) son dos grandes talentos y amigos que hacen un gran equipo. Este es un show de primera línea con un despliegue increíble de pantallas, con los personajes de siempre pero con historias y canciones nuevas y mucho humor porque buscamos el disfrute de la familia y porque para mí, ellos tienen la critica más importante.



¿Por qué consideras que los niños siguen eligiendo a Topa en televisión y en teatro?



Es el programa de la gente, estamos comunicados día a día y la base es el elenco maravilloso que tenemos. Somos un grupo de profesionales increíbles y una gran familia que la gira nos dio, las excursiones, los viajes y la convivencia generan una gran conexión, nos divertimos jugamos y hacemos lo que nos gusta. Y creo que también todo eso se transmite tanto en televisión como en teatro.