Tom Holland se llevó el BAFTA a Estrella Revelación

El nuevo Spiderman, Tom Holland, se ha llevado el BAFTA a Estrella Revelación, la única candidatura de los premios de la Academia Británica en la que el público puede votar por su nominado favorito. El actor, de apenas 20 años y que va a protagonizar la próxima película independiente del mítico superhéroe, puede presumir ya de contar con el aval del público, quien le ha otorgado este premio destinado a los nuevos talentos más prometedores de la gran pantalla.

Para "decepción" de sus padres, Holland quiso agradecer el premio, además de la nominación y el apoyo del público a través de su voto en la Red, a dos personas que han hecho bastante por él en lo que lleva de carrera en las artes escénicas. "No son actores, directores, productores ni representantes, porque ya sabéis que os estamos eternamente agradecidos y además os pagamos muy bien por ello", expuso sobre el escenario el actor de 'Lo imposible'. "Quiero agradecer este premio a dos profesores de interpretación porque me parece que en esta profesión no se valoran demasiado, pareciera que los actores no necesitamos ayuda a veces".

A los que se dirigía el intérprete, era a Nick Evans y Ben Perkins, quienes le ayudaron a prepararse dos de sus papeles más importantes. "Nick, tú me ayudaste a ser el mejor Billy Elliot [en el musical] que pude haber sido, y Ben, tú me enseñaste a ser Lucas en 'Lo imposible', y sin esos dos papeles, no podría estar aquí", proclamó Holland. Tras recibir este premio, el actor se une a una lista de prometedoras estrellas que, posteriormente, hemos visto en más de una película. Es el caso de James McAvoy, el primer actor que ganó en esta categoría en 2006, Tom Hardy en 2011 o, en la pasada edición de los BAFTA, John Boyega.

