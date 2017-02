Tom Hardy se la juega con la adaptación cinematográfica de este videogame

Todavía quedan valientes (o locos) empeñados en hacer superproducciones cinematográficas a partir de videojuegos. Pese a que ya llevamos más de 25 encontrándonos con trabajos insufribles, la industria de Hollywood no parece rendirse en su empeño de entrelazar dos mercados tan mediáticos. Ni tan siquiera patinazos como el de Assassin´s Creed parece servir de escarmiento para que el proyecto de convertir Splinter Cell en película siga adelante.





Convencido de estar tocado por la varita del éxito, Tom Hardy ha decidido protagonizar el filme a partir del videojuego de Ubisoft. El chico de moda de la industria es muy consciente de que el riesgo es elevado, hasta el punto de que puede que ni su descomunal carisma sea suficiente para firmar un éxito. Sin embargo, los últimos resultados de películas similares no han conseguido amedrentar a Hardy.





"Es un juego de acción en primera persona. Así que el reto de hacer 'Splinter Cell' interesante era que no teníamos una identidad específica. Eso nos permite construir nuestro propio mundo y mejorar y completar los personajes. No creo que se pueda comparar con las otras porque no creo que nuestra película sea concebida como 'la película de un videojuego'. Se conocerá como la película de acción de Tom Hardy, que es lo que queremos", afirmaba en Collider Basil Iwanyk, productor del filme.





¿Será el anhelado punto de inflexión para las adaptaciones cinematográficas de videojuegos?