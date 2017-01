Tom Hardy quiere una secuela de Mad Max

"Mad Max: Furia en el camino" (Mad Max: Fury Road) fue un éxito en 2015 no solo por los millones recaudados, sino por las estatuillas que cosechó en los Premios de la Academia® en categorías técnicas. Tom Hardy, su protagonista, aguarda entusiasmado el aviso que confirme que volverá a introducirse en el papel que amó.



Durante una entrevista con The Wrap, se le consultó si hay una nueva entrega en camino. Ante ello, respondió: "No sé cuándo va a comenzar, pero creo que está en desarrollo. Hay un par de historias rondando por ahí. Estoy esperando la llamada que me haga regresar". El último film fue dirigido por George Miller. El mismo año de su estreno, el realizador comentó que tenía suficiente material para dos cintas más y anunció que la historia continuaría, lo que provocó la alegría de todos sus seguidores.



Sin embargo, todavía hay pocas confirmaciones oficiales acerca del rodaje y las posibles fechas de estreno. Charlize Theron también ha manifestado su interés en volver a participar y hay rumores que apuntan a que una precuela podría estar centrada en su personaje.