Tom Hardy quiere ser James Bond pero con una condición

Tom Hardy quiese ser James Bond oeri siempre y cuando, el director ser Chistopher Nolan.



En una entrevista concedida a The Daily Beast, al británico le preguntaron si protagonizaría una película de James Bond dirigida por Christopher Nolan, que ya mostró su interés por la franquicia, con su compañero de academia de arte dramático, Michael Fassbender, como villano. Esta fue su respuesta: "Oh, wow, ¡Chris estaría impresionante! Wow, eso sería genial." Actor y director han trabajado juntos en tres ocasiones, por lo que no cabe duda de que la admiración es mutua.

Aunque Hardy se mostró algo reticente posteriormente para no dejar en evidencia su candidatura a espía: "Hay un dicho entre la fraternidad de la interpretación, y en la comunidad de mi grupo de colegas, de que si hablas acerca de ello estás automáticamente fuera de la carrera. ¡Así que no puedo decir nada al respecto! Si lo menciono, desaparece. Pero Chris Nolan, qué director más fantástico para una película de James Bond."