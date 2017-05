Tom Cruise confirma la segunda parte de "Top Gun"

El actor estadounidense Tom Cruise confirmó que habrá una segunda parte de "Top Gun", el éxito mundial que hizo despegar definitivamente su carrera en 1986.





Desde hace años no cesaban los rumores sobre la hipótesis de "Top Gun 2", en la que ya trabajaba el director de la primera película, el británico Tony Scott, cuando se suicidó en 2012.





De viaje en Australia para la promoción de "The Mummy" (La Momia), Cruise confirmó finalmente la información durante un programa matinal de la cadena Channel Seven.





"Sí, es cierto", dijo cuando se le preguntó si se estaba preparando una secuela de "Top Gun".





"Probablemente comenzaré a rodar el año que viene", añadió el actor. "Se hará, seguro que se hará".





Jerry Bruckhemer, productor de "Top Gun", alimentó las esperanzas al publicar en enero de 2016 una foto de Tom Cruise y de él en un tuit que decía: "De vuelta de un fin de semana en Nueva Orleans para ver a mi viejo amigo @TomCruise y discutir un poco de Top Gun 2".





A pesar de unas críticas muy tibias, "Top Gun", en la que actuaban también Val Kilmer, Kelly McGillis, Meg Ryan y Tim Robbins, fue un éxito en taquilla, recaudando cerca de 345 millones de dólares en todo el mundo, incluidos más de 176 millones en Estados Unidos y Canadá.





Tom Cruise encarnó en esta exitosa cinta a Pete "Maverick" Mitchell, un talentuoso piloto de la Marina de Estados Unidos que se enamora de su instructora (Kelly McGillis) con la canción "Take My Breath Away", y compite contra otro piloto, Tom "Iceman" Kazanski (Val Kilmer), en la prestigiosa escuela de pilotos Top Gun.