Todos los personajes de La Bella y la Bestia en una sola imagen

Continúa la difusión del material de "La Bella y la Bestia" (Beauty and the Beast) que no hace más que aumentar la ansiedad de aquellos que amamos la versión de 1991. En esta oportunidad, Walt Disney Pictures lanzó un póster -un tríptico para ser precisos- que combina varias imágenes conocidas con nuevos detalles de la cinta en el que podemos ver a todos los personajes de esta película de acción real que estrenará el 17 de marzo.



La producción que traerá la historia tan antigua como el tiempo al público actual seguirá el fantástico viaje de Bella, una joven hermosa, lista e independiente a la que una criatura hace prisionera. A pesar de sus temores, se hace amiga de los habitantes encantados del castillo, por lo que aprenderá a ver más allá del aspecto de la Bestia y descubrirá que en su interior hay un gran corazón, el de un verdadero Príncipe.



El ganador del Premio de la Academia® Bill Condon dirige el film que tiene a Emma Watson como Bella, Dan Stevens cual la Bestia y Luke Evans dando vida a Gastón. Junto a ellos están Gugu Mbatha-Raw (Plumette), Ewan McGregor (Lumiere), Emma Thompson (Mrs. Potts), Stanley Tucci (Cadenza), Ian McKellen (Cogsworth), Josh Gad (Le Fou), Kevin Kline (Maurice), Audra McDonald (Garderobe) y, entre otros, Hattie Morahan (Agathe).



Fuente: TNTLA