Tinelli vuelve a calentar la pantalla

Cada año, desde hace más de dos décadas, la pantalla toma su temperatura ideal al grito de "Buenas noches, América" que protagoniza el conductor más famoso, mediático, popular y exitoso de la televisión argentina: Marcelo Tinelli.



ShowMatch inicia su temporada número 28 mañana lunes, a las 22.30, por El Siete (luego de la novela Medcezir, en alta definición por el canal 31 de la TDA y a través de las señales 14 y 1007 en HD de Supercanal Digital).



Todas las fichas parecen estar puestas en el "Bailando", aunque Tinelli sabe cambiar el timón si el rating no responde. De hecho, en la apertura de mañana volverá a estar presente el humor a través de la imitación de Martín Bossi a la ex presidenta Cristina Fernández.



Además, el conductor presentará un nuevo sketch una vez más protagonizado por figuras destacadas del medio artístico, político y deportivo: desde Mirtha Legrand, Lali Espósito; Adrián Suar, Pablo Codevilla, Luciano Castro, Soledad Silveyra, Isabel Macedo, Valeria Bertuccelli, Griselda Siciliani, Florencia Peña hasta Guillermina Valdes, Pedro Alfonso y Florencia Vigna; Pico Mónaco y Leonardo Ponzio, y Juan Manuel Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.



El rodaje se desarrolló durante 10 días en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Y Mirtha le pidió a Marcelo que no cortara nada de los 10 minutos de filmación que dura su escena.



Los musicales aportarán brillo a esta primera emisión del año. Valeria Lynch, el cuartetero Ulises Bueno, el cantante de cumbia Pepo, Oriana Sabatini, que cantará bajo la lluvia, y la pareja Germán Tripa Tripel-Florencia Otero serán de la partida.



La técnica del fly board, una atracción de acrobacias con deportistas extremos en motos de agua, sorprenderá al televidente con un cuadro del Cirque du Soleil Séptimo Día; Flavio Mendoza llevará parte de Mahatma y el carnaval correntino se hará en la calle con movimientos sincronizados que caracterizan el flashmob.



Los cuadros tecnológicos tendrán su lugar con la interacción de esferas lumínicas, mapping sobre personas y una coreografía con pinturas vivientes.



El cierre musical de la noche estará a cargo del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, que llevará todo el ritmo a la pista mediante su hitazo Despacito.



Todos, a bailar

El conductor de ShowMatch adelantó detalles de lo que será el segmento "Bailando por un sueño" mientras se realizaba la presentación fotográfica de los participantes la semana pasada.



"No estoy nervioso, me da nervios 15 o 20 segundos antes, cuando se está por abrir la pantalla", contó Tinelli. Y reveló cambios que habrá en esta nueva edición del segmento de baile, cuyo título defenderá la pareja conformada por el productor del programa y actor Pedro Alfonso y Flor Vigna.



La gran ausente será Solita Silveyra en la mesa del jurado, que sí mantiene a Marcelo Polino, Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain y Moria Casán.



"Tenemos estudio nuevo, ya estuvimos haciendo prueba de cámaras. Todo el equipo va a ir a la derecha y el jurado a la izquierda, al revés de lo que fue siempre, así que voy a estar más cerca del equipo esta vez", precisó.



Con relación a los participantes del "Bailando 2017", el también empresario televisivo anunció que están "detrás de un par de figuras grandes y de un par de personas que serán elegidas por casting".



"Hay una mujer que ya está cerrada, tiene 52 años y ya lo sabe. Es ama de casa, es abuela y es muy buena. Se presentaron 7.000 personas y esa mujer tenía algo especial. Y a la (cantante y actriz peruana) Tigresa del Oriente la amo. Para mí va a ser como la abogada hot, una revelación", concluyó.



El ciclo tendrá 27 parejas en la pista del "Bailando 2017" que acompañarán a Tinelli durante todo el año.



El elenco de esta edición está compuesto por los ex campeones Pedro Alfonso y Florencia Vigna; los subcampeones Federico Bal y Laurita Fernández; el bailarín Hernán Piquín –regresa a la pista tras varios años ausente– y Macarena Rinaldi; la modelo Cecilia Chechu Bonelli y Facundo Insúa; la cantante Melina Lezcano (Agapornis) y Joel Ledesma; el ídolo de la cumbia Ezequiel el Polaco y Chiara Mea; Silvina Luna y Leandro Nimo; el político José Ottavis y Barby Silenzi; el actor Gastón Soffriti y su novia, Agustina Agazzani; la coach del certamen y bailarina Mariela la Chipi Anchipi y Mauro Caiazza; Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras; el actor Christian Sancho y Nina Iraolagoitia; la modelo Rocío Guirao Díaz y su marido, Nicolás Paladini; José María Muscari y Noelia Marzol; Yanina Latorre y Carlos Bernal; la periodista Nancy Pazos y Cristian Ponce; Naiara Awada y Jorge Moliniers; María Sol Pérez y Fernando Bertona; Mimi Alvarado y Maxi Diorio; Gladys la Bomba Tucumana y Facundo Arrigoni; Freddy Villarreal y Soledad Bayona; Jey Mammon y Laura Oliva; Alejandro Huevo Muller y Roxana Cravero; el Dipy y Rocío Pardo; y La Tigresa del Oriente e Iván Anrriquez.



Por primera vez en la historia del "Bailando por un sueño", dos mujeres "no famosas" tendrán la oportunidad bailar en la pista como participantes.



Tras su reciente ruptura amorosa y con el título de subcampeones 2016, Fede Bal y Laurita abrirían la pista al ritmo disco.