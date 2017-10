Thor: Ragnarok tiene al primer personaje LGTB del Universo Marvel

La Fase 3 del Universo Cinemático de Marvel continúa con Thor: Ragnarok, la tercera entrega en solitario del dios del trueno interpretado por Chris Hemsworth. El filme, dirigido por Taika Waititi, supondrá el regreso a la franquicia de Thor y Hulk (Mark Ruffalo) tras Vengadores: La era de Ultrón, pero también la introducción del primer personaje LGTB en el Universo Cinemático de Marvel.





Tessa Thompson, encargada de dar vida a Valquiria en la película, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que su personaje es bisexual. "Ella es bisexual. Y sí, le importa muy poco lo que los hombres piensan de ella. ¡Un placer interpretarla!", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.





Pese a que Valquiria será el primer personaje LGTB del Universo Cinemático de Marvel, no lo será en relación a las series de televisión. Personajes como Joey Gutierrez (Juan Pablo Raba) en Agents of S.H.I.E.L.D. o Jeri Hogarth (Carrie-Ann moss) en Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist y The Defenders ya han aparecido en las ficciones del estudio.





Volviendo a Valquiria, los fans de los cómics no se sorprenderán al saber que han mantenido la bisexualiudad del personaje. En las historietas, la deidad de la mitología nórdica ha tenido relaciones con hombres como Thor y mujeres como la arqueóloga Annabelle Riggs. Pero, ¿será su sexualidad clara en la película o solo se insinuará? Parta saberlo habrá que esperar hasta el estreno de la película el 27 de octubre. Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler.





Fuente: Sensacine