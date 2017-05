"The Young Pope" fue renovada aunque se centrará en otro pontífice

Seriéfilos y seriéfilas de todo el mundo, estáis de enhorabuena. Una de las grandes apuestas de este año de la cadena HBO, 'The Young Pope', ha sido "renovada". ¿Por qué las comillas Porque será con una especie de spin-off, que se titulará 'The New Pope'. Todo el reparto será nuevo, pero seguirá estando a cargo de Paolo Sorrentino, por lo que la esencia seguirá siendo la misma. Aún no se conocen más detalles sobre qué nuevos personajes darán vida a la historia, aunque se espera que se anuncien muy pronto.

La producción de esta nueva temporada comenzará a finales de año, con HBO y Sky como productoras oficiales de la misma. Además, Sorrentino co-escribirá el guión junto a Umberto Contarello, guionista y escritor italiano con el que dio vida al guión de 'La gran belleza' película que ganó un Oscar en 2013 en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Lo que sí sabemos es que seguirá a otro Papa ficticio, despidiéndonos así de Pío XIII (el Papa al que da vida Jude Law).

'The Young Pope' se muestra como un falso biopic ambientado en la actualidad, donde se narra la vida del Papa Pío XIII, Lenny Belardo, el pontífice más joven que ha conseguido pasar por El Vaticano . Con una personalidad muy contradictoria, se mostrará al mundo como un hombre muy conservador a pesar de su edad, y más tratándose de un lugar como El Vaticano. Tratará por todos los medios de encontrar el camino de Dios para sus fieles, pero sobre todo para sí mismo. El protagonista de esta ficción no es otro que Jude Law, acompañado por actores como Diane Keaton, Silva Orlando o el español Javier Cámara.