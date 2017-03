The Who, Guns n' Roses, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith y Lady Gaga en Rock in Río 2017

Los grupos The Who, Guns n' Roses, Red Hot Chili Peppers y Aerosmith junto a la cantante Lady Gaga serán algunos de los animadores de la edición 2017 del famoso festival Rock in Río en su edición 2017, que se realizará entre el 15 y el 24 de septiembre.



El evento, como es habitual, se dividirá en estilos: la primera etapa, del viernes 15 al domingo 17, estará enfocada en el pop con los shows de Lady Gaga, Justin Timberlake, Maroon 5 y Fergie, entre otros. En tanto, los riffs y la actitud rockera desfilarán por los escenarios entre el jueves 21 y el domingo 24.



El 15 actuará la diva brasileña Ivete Sangalo, la seguirá la banda adolescente 5 Seconds of Summer y lo cerrará la estadounidense Lady Gaga.



Al día siguiente subirán los brasileños Skank, el canandiense Shawn Mendes, Fergie y lo cerrará Maroon 5.



El 17 actuará Nile Rodgers junto a su grupo Chic, el cantante brasileño Frejat y el cierre estará a cargo del estadounidense Justin Timberlake.



En tanto, el 21 abrirá con el show conjunto de dos grandes figuras de la música como Arthur Brown, con toda su psicodelia británica y Alice Cooper con su hard rock teatral. Los seguirá el sobreviviente del punk Billy Idol y el cierra lo darán los veteranos estadounidenses Aerosmith.



La jornada del 22 la iniciará en conjunto la dupla brasileña Ney Mattogrosso y Nacao Zumbi, seguida por el grupo rockero estadounidense Alter Bridge, liderado por Myles Kennedy cantante de la banda de Slash. El cierre correrá por cuenta de Bon Jovi.



El 23 lo abrirá el musico pop y de R&B estadounidense Ceelo Green, seguido por los históricos The Who, que le darán paso al cierre a cargo de los Guns n' Roses con Axl Rose, Slash y Duff McKagan entre sus integrantes originales.



Finalmente, el domingo 24 tendrá el show estelar de Red Hot Chili Peppers (que vuelven a Sudamérica después de cuatro años), más las presentaciones de los punks californianos The Offspring y los metaleros brasileños Sepultura. La previa estará a cargo de los brasileños Dr. Pheabes y Supla.