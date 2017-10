'The Walking Dead' y 'Fear The Walking Dead' tendrán un crossover

La New York Comic Con 2017 nos está trayendo muchísimas novedades y una de ellas es el crossover entre 'The Walking Dead' y su spin off, 'Fear The Walking Dead', que se sitúa años antes de la invasión zombie, siguiendo a una familia en el comienzo del desastre. Ambas series tienen audiencias muy diferentes pero comparten universos motivo por el cual es posible que la cadena AMC haya decidido que sus historias se crucen.

Hasta hoy se trataba de una posibilidad muy remota, si tenemos en cuenta las declaraciones de Robert Kirkman, productor ejecutivo de ambas series, el pasado julio en la Comic Con de San Diego: "'Fear the Walking Dead' tiene lugar apenas durante la primera temporada y principios de la segunda de 'The Walking Dead'. La temporada 8 de 'The Walking Dead' tiene lugar durante una hipotética temporada 7 de 'Fear The Walking Dead'... Ahora mismo, los tiempos son tan diferentes que es imposible".

Sin embargo, parece que Kirkman lo pensó mejor, porque ahora mismo el crossover es una realidad. Imprecisa, eso sí; los detalles son todavía un misterio para los fans. El productor ejecutivo ha sido directo y breve: "Esto es lo que diré. Hay dos series de 'The Walking Dead'. Un personaje saldrá de una serie que no voy a nombrar, y aparecerá en otra serie que tampoco voy a nombrar". No sabemos quién, cómo, ni cuando. ¿Un personaje de 'Fear The Walking Dead' aparecerá años después en 'The Walking Dead'? ¿O será uno de los protagonistas de la serie original el que salga en el spin off? Las posibilidades son infinitas: podríamos incluso encontrarnos de nuevo con alguno de tantos que hemos perdido por el camino.





Fuente: ECartelera