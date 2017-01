The Walking Dead podría perder a un personaje habitual

Todavía hay que esperar para ver el regreso de 'The Walking Dead' de su prolongado espacio de midseason, pero los rumores y noticias no se detienen nunca. Lo más reciente es referido a un personaje que lleva varias temporadas en la serie y cuyo futuro se vuelve incierto por el trabajo que comienza a acumular en distintas series. Hablamos del personaje de Sasha, interpretado por Sonequa Martin-Green.

El nombre de la actriz saltó a muchos titulares en las últimas semanas porque se conoció que tendría un papel protagonista en 'Star Trek: Discovery', la nueva serie basada en el universo 'Star Trek' que se estrenará en los próximos meses. Desde ese momento, muchos seguidores de la afamada serie de zombies pensaron en la posibilidad de que Sasha no terminase con vida la séptima temporada.

Cuando surgieron por primera vez esos rumores, el showrunner Scott Gimple no dudó en afirmar que Sonequa Martin-Green es capaz de compaginar los dos trabajos y mucho más: "Sonequa puede hacer cualquier cosa. La he visto enfrentarse a una horda de zombies mientras luchaba a la vez contra un virus estomacal que dejaría a la mayoría llorando por los suelos. Ella puede asumir las responsabilidades de la Comandante Lieutenant mientras pelea contra caminantes, los Salvadores, o lo que se le ponga a Sasha en el camino". Todo pareció calmarse con estas palabras hasta que en los últimos días se supo del nuevo retraso sine die de 'Star Trek: Discovery' y, sobre todo, tras conocer la principal razón.

¿Hasta en la sopa?

La serie de ciencia ficción decidió atrasar su salida para que los espectadores no vieran simultáneamente el rostro de Sonequa atravesando cerebros de caminantes con punzones mientras navega a través del espacio. La nueva serie de 'Star Trek' estaba fijada para aparecer en mayo de este mismo año, pero la fecha ha sido eliminada del calendario de estrenos y han decidido no anunciar el nuevo plazo hasta que sepan con total certeza que ese día no se moverá. Las molestias que se están tomando para no ver la misma cara protagonista en dos series hace intuir que en el futuro esto no se repetiría, pero nunca se sabe.

Sonequa Martin-Green, además, se mostró enigmática cuando Enterteinment Weekly le preguntó sobre ello recientemente: "Bueno, no puedo decir nada. Puedo decir que la historia será tan impactante, poderosa y dinámica como ha sido siempre, y que no hay nada de lo que preocuparse sobre la evolución de lo que sucede". Por tanto, habrá que esperar para ver qué suerte corre el personaje de Sasha en la segunda mitad de la séptima temporada de 'The Walking Dead'.

