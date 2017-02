"The Walking Dead es una historia global"

La segunda parte de la séptima temporada de The Walking Dead comienza este domingo, la misma noche de su estreno en Estados Unidos. Se podrá ver a las 23.30 por el canal Fox 1 (señal 459 de Supercanal digital).





Los primeros episodios de esta temporada, que se emitieron hasta diciembre del año pasado, mostraron al grupo dividido, quebrado y forzado por el sanguinario Negan, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, y sus "salvadores". Es así que el grupo liderado por Rick (Andrew Lincoln) quedó a expensas de su voluntad, siendo obligados a vivir bajo sus reglas.





Sin embargo, en el último capítulo, los protagonistas se reunieron para planear el ansiado contraataque. ¿Podrán ganar esta batalla?





En estos nuevos ocho episodios, el grupo se prepara para la guerra, recolectando suministros y reclutando gente para vencer a Negan de una vez por todas.





Sin embargo, descubrirán una vez más, que el mundo es mucho más grande de lo que habían visto hasta ese momento.





Uno de los personajes claves en este tramo es Morgan Jones, interpretado por el actor Lennie James. Escenario accedió a una entrevista realizada a James en la que habló sobre lo que le espera a su personaje y el grupo de sobrevivientes del que forma parte en esta nueva etapa.





–¿"The Walking Dead" es el tipo de programa del cual cuesta desprenderse una vez que se acabó el rodaje? ¿Te llevás partes de la historia o del personaje a tu casa?

–Creo que ninguno de nosotros se lleve esta historia a su casa. Me he vuelto bastante bueno dejando la carga o la historia afuera de mi casa, pero este es un grupo de gente (por los actores) muy particular. Son todos muy amables y disfrutamos de la compañía del otro. Nos gusta estar juntos y la pasamos bien trabajando en esto. Digamos que me llevo la historia a casa en el sentido de que me hice amigos que me durarán una vida en este set. Sigamos o no sigamos en la serie, vamos a seguir siendo amigos.





–Cada temporada del show tiene una cierta esencia con respecto a la temática. ¿Cuál dirías que es la esencia de esta temporada?

–La temporada siete es una preparación. Todos se están alistando y el mundo en el que vivimos se expande. Conocemos a un grupo de personas muy raras e interesantes, que también han podido sobrevivir a los "walkers" (caminantes), pero estamos a punto de descubrir que lo han hecho de una manera muy diferente a la nuestra.





–¿Y para qué se preparan?

–Para enfrentar a Negan y los "salvadores", para buscar la manera de romper con ellos. Los encierran cada vez más y el grupo tiene que descubrir cómo pelear contra eso. Hay que resistir al más malo de los malos y de eso se trata esta temporada.





–¿Por qué creés que el público se vincula tanto con esta serie? La devoción de los fans de "The Walking Dead" por el show es impresionante...

–No tengo la más pálida idea y no me interesa saberlo (risas). No es algo que me sirva para hacer mejor mi trabajo. La realidad es que el show habla de cosas que están pasando en el mundo. Es una historia global, una historia pequeña, que es contada a una escala masiva y permite que los personajes crezcan. Nadie es el mismo que cuando empezó la serie. El público puede ver cómo cada suceso afecta a los protagonistas y los cambia. Además, los personajes acarrean sus historias todo el tiempo y eso los afecta, en el caso de mi personaje, tiene que llevar consigo el hecho de haber matado finalmente a su esposa, de haber perdido a su hijo, de haberse vuelto loco. Los fans son dueños de esta historia porque lo vieron suceder. Lo mismo pasa con Carol, su personaje está a un millón de kilómetros de distancia de cuando empezó. Te puede gustar o no el género, pero si seguís viendo la serie es por los personajes.





–¿Sentís que se acerca el final para tu personaje?

–No. No lo veo. Pero son gajes de trabajar en un programa como éste, porque todos mueren, pero no estoy esperándolo porque mi personaje no está esperándolo. Interpreto a una persona que atravesó una etapa en la que tenía muchas ganas de morir y eso no sucedió, entonces pensó en el hecho de vivir como un castigo. Ahora, en cambio, intenta ver la vida como una bendición. Una gran parte de la historia consiste en pelear para vivir porque, la mayoría del tiempo, sería más fácil rendirse y morir.





–Hablás mucho del crecimiento de tu personaje, ¿vamos a verlo crecer de manera diferente en estos nuevos episodios?

–Él está tratando de caminar por un sendero de paz. Trata de ser un guerrero pacífico, pero eso será muy difícil en estos episodios.





Otra oportunidad. Al término de su emisión en la pantalla chica, cada episodio de The Walking Dead estará disponible en el acceso Premium de la aplicación de Fox. Asimismo, al día siguiente, cada lunes, a las 22, se podrá volver a ver por el canal Fox (señal 32 de Supercanal y 400 de Supercanal digital).