The Walking Dead: el misterio de Rick anciano

La gran guerra entre Los Salvadores de Negan (Jefrey Dean Morgan) y los supervivientes del grupo de Rick (Andrew Lincoln) ocurrirá en la octava temporada de The Walking Dead que comienza el 22 de octubre. Pero ese no será el gran acontecimiento que vivirán los fans de la ficción en los nuevos episodios, porque como ha adelantado el primer tráiler de la futura entrega, los seguidores de la serie verán al Rick anciano.





Los que están familiarizados con los cómics de The Walking Dead, sabrán que muestran un salto en el tiempo de dos años después de la batalla entre Negan y Rick. No está del todo clara la estrategia que seguirá la serie con este 'flashforward', pero uno de sus actores protagonistas quedó muy sorprendido al saber que ese momento iba a aparecer en la octava entrega.





The Walking Dead temporada 8







"Estaba sorprendido y un poco emocionado", afirma Lincoln en EW tras conocer la noticia de la aparición del Rick anciano. "Mi instinto decía, 'qué gran artilugio para contar historias'. Ese era mi instinto. Pensé que era muy interesante y también nos da una oportunidad de hacer algo que se adelante al juego, lo que creo que es muy, muy claro", añade.





No obstante, Lincoln no ha querido confirmar si el Rick que aparece en la octava temporada es el mismo que el de los cómics. "Quiero decir, es un Rick gris. Es un Rick más viejo. Así que por las vitudes de los hechos que ves, eso significa que es en el futuro", explica.





Esta confirmado que el 'flashforward' de Rick anciano aparecerá en el primer episodio de la octava temporada, pero como recalcó el 'showrunner' Scott Gimple "no vamos a tener la respuesta definitiva a eso que pasa en la 'premiere'. Eso no llegará hasta la mitad de la temporada". Lincoln, por su parte, opina lo mismo. "Tendrá más sentido después de la premiere de octubre. Pero puede que no lo tenga. Puede que sea un poco opaco. Creo que eso es todo lo que puedo decir del tema", concluye.





La octava temporada de The Walking Dead se estrena el 22 de octubre en AMC y solo un día después en Fox España. Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler.