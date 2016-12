'The Walking Dead': Andrew Lincoln se siente triste por el descontento de los fans

La séptima y última temporada de 'The Walking Dead' ha despertado todo tipo de reacciones entre los fans de la serie. Los dos últimos episodios de la midseason fueron bien recibidos, pero lo cierto es que la serie había sufrido grandes descensos de audiencia desde su tercera temporada, y terribles críticas desde la premiere (que se emitió el 23 de octubre) y de sus posteriores episodios en los que solo aparecía un grupo de supervivientes, y no todos juntos a la vez, por semana.

La serie ha sumado muchos detractores esta temporada, algo que tampoco ha gustado demasiado a los propios protagonistas. De hecho, Andrew Lincoln, quien interpreta a Rick Grimes en la ficción postapocalíptica de AMC, es muy consciente de la frustración que están viviendo los fans: "Obviamente, he oído que la gente no está muy contenta, y eso me hace infeliz por todo el trabajo que hacemos por la serie", dijo el actor a The Wrap.

"Hay una gran historia detrás y tengo una fe absoluta en Scott Gimple, el equipo de guionistas, y los productores de la ficción. Pero también diré que los siguientes ocho episodios son todo lo contrario a los anteriores capítulos", explicó Lincoln. En el último episodio, Rick al fin recupera su arma y Daryl regresa con su grupo, reuniéndose con Maggie por primera vez desde la premiere. Parece que es el principio de una nueva lucha, en la que Rick y los miembros de Alexandria se pondrán en contra de Negan y su comunidad, Los Salvadores.

Aún hay esperanza

Scott Gimple, uno de los showrunners de 'The Walking Dead', también dio un mensaje esperanzador a los fans en una entrevista con Comicbook: "Diré que la segunda mitad de la temporada será mucho más distinta que la primera. Es tan distinta, incluso su estructura, es lo que estamos haciendo/viendo ahora es dónde está cada uno. En la siguiente, la estructura varía. Se tratará de una situación distinta, pero 6, 7, 8... están bastante cerca, ¿no? De hecho, puedo decir que el final de la primera mitad es muy distinto a su principio. Y el tono de la segunda mitad también es muy diferente".



Fuente: ECartelera