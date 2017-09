The Shape of Water ganó el León de Oro en Venecia

"The Shape of the Water", un thriller del director mexicano Guillermo del Toro, ganó el sábado el León de Oro, el premio máximo del Festival de Cine de Venecia.





Un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening escogió el filme entre los 21 que competían por el premio en la 74ta edición de la Mostra anual, en la cual las divisiones sociales del mundo y el espectro del cambio climático fueron el tema de muchas películas en concurso.

Entre los derrotados figuraron "Suburbicon" de George Clooney y "Downsizing" de Alexander Payene.





El Gran Premio del Jurado el sábado fue para "Foxtrot", del israelí Samuel Moaz.

The Shape of Water | Official Trailer | FOX Searchlight



El actor palestino Kamel El Basha y la actriz británica Charlotte Rampling ganaron los premios de sus respectivas categorías.





El festival de cine más antiguo del mundo finalizó el sábado luego de 11 días en los cuales estrellas como Clooney, Matt Damon y Jennifer Lawrence acudieron a la ciudad de los canales.