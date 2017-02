"The salesman" en respuesta a las políticas de Trump

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, organizó una proyección al aire libre de la película iraní "The Salesman", nominada al mejor film extranjero en los premios Oscar, como señal ante las políticas inmigratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump que, con su decisión de impedir la entrada de personas de varios países musulmanes, no permitirá la presencia del director, Asghar Farhadi, a la gala que se celebrará en Los Ángeles.



"Este acto envía un mensaje claro y alto de que Londres está abierta a todas las personas y comunidades", manifestó Khan, según informa un cable de DPA, al anunciar la exhibición pública de la producción iraní, que cuenta con el apoyo de figuras como la actriz Keira Knightley y los cineastas locales Sarah Gavron y Mike Leigh.



Por su parte, Farhadi, quien ni bien se conocieron las restricciones impuestas por Trump anunció que desistiría de cualquier acción que le asistir a la ceremonia de entrega de los Oscar, dijo que estará presente "en espíritu" en el teatro Dolby, de Los Ángeles.



"A pesar de que tenemos diferentes religiones, nacionalidades y culturas, todos somos ciudadanos del mundo e intentaremos extender y proteger esa unidad. Me enorgullece formar parte de esta familia global y creo en la fuerza y el poder de este movimiento", expresó, al referirse a la comunidad artística.