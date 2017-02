The Revenant triunfa en Francia

A poco más de un año de su estreno y tras una larga lista de reconocimientos tanto nacionales como internacionales entre los que figuran tres Oscar y tres Golden Globes, "The Revenant" sigue cosechando éxitos. En esta ocasión, la película se hizo acreedora a un importante premio otorgado por especialistas de cine en Francia.

El largometraje que significó el primer premio de la Academia en la carrera de Leonardo DiCaprio y el segundo de forma consecutiva para Alejandro González Iñárritu como Mejor Director fue elegida como Mejor Película Extranjera del Año por periodistas franceses que otorgan los premios Globes de Cristal.

En la edición número once de estos premios, "The Revenant" logró vencer a "Julieta" de Pedro Almodóvar, "Bridget Jones Baby" de Sharon Maguire, "Miss Peregrines Home For Peculiar Children" de Tim Burton y "Money Monster" de Judie Foster, cintas que también figuraron en esta categoría.

Un jurado de 20 periodistas especializados se encargó de elegir a los cinco nominados en cada una de las catorce categorías y el ganador de éstas fue escogido por otros quince mil, quienes se encargaron de la prensa escrita y audiovisual nacional, regional y local en la entrega de premios.

Fiera Lasa/Mezcalent.com

Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo y su correspondiente imagen infringe los derechos de autor.





Fuente: Mezcal