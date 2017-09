The Irishman, la película de Scorsese para Netflix, incorpora a Jack Huston

La historia de mafiosos de Martin Scorsese para Netflix The Irishman sigue sumando nuevas caras a su reparto, ya encabezado por Robert De Niro y Al Pacino. Según informa el sitio Deadline, Jack Huston (Boardwalk Empire, Ben-Hur) acompañará a Harvey Keitel, Joe Pesci, Ray Romano y Bobby Cannavale, entre otros.





La historia de The Irishman, cuyos derechos ha adquirido la plataforma de streaming para un posible estreno en 2019, sigue los pasos del sicario Frank Sheeran (Robert De Niro), que existió en la vida real y que al final de su vida afirmó estar involucrado en el asesinato del sindicalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), uno de los misterios sin resolver más famosos en la historia de EE.UU. El guion lo firma el oscarizado Steven Zaillian (La lista de Schindler), que se ha basado en el libro Jimmy Hoffa. Caso Cerrado de Charles Brandt.





Tras La invención de Hugo, El lobo de Wall Street y Silencio, el filme supone el regreso de Martin Scorsese al género mafioso (Uno de los nuestros, Casino, Malas calles, Gangs of New York). Huston también protagonizará The Romanoffs, la nueva serie de Matthew Weiner (Mad Men) para Amazon.





Fuente: Sensacine