The Defenders: la serie que reunirá a los superhéroes

La revista Entertainment Weekly difundió una especial edición que cuenta con el primer vistazo de The Defenders, nueva serie de Netflix basada en el universo de Marvel y que reunirá en un solo proyecto a todos los superhéroes que hasta ahora protagonizan sus propias producciones.



En la historia se reunirán los ya conocidos Daredevil (Charlie Cox); Luke Cage (Mike Colter) y Jessicas Jones (Krysten Ritter), además de Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones). Este último tendrá el estreno de su propia serie en marzo próximo.



Así, una vez el público haya visto las cuatro historias con sus protagonistas, será el turno de The Defenders, cuyo primer adelanto se entregó en la Comic-Con de San Diego a mediados de 2016. Allí se vio un teaser que sembraba más dudas que certezas sobre esta historia, que expondrá a la ciudad de Nueva York a una gran amenaza, que tocará particularmente a cada protagonista. "¿Ustedes cuatro creen que pueden salvar a Nueva York?. Ni siquiera pueden salvarse a sí mismos", se escucha en el breve video, donde aparece la gráfica de la serie enmarcada junto al tema de Nirvana, Come As You Are.



Las últimas informaciones reveladas por Netflix confirmaron a la destacada actriz Sigourney Weaver (Alien, Avatar) como la gran villana: Alexandra. "Sigourney es el tipo de persona por la que puedes apostar que es la más inteligente de la habitación, y también la que sostendrá un lanzallamas con mayor probabilidad. Si personaje tiene mucha fuerza en Nueva York. Lo tiene todo: sofisticación, inteligencia y peligrosidad. Lo siendo, tan solo puedo decir unos pocos adjetivos ahora", dijo el productor Marco Ramirez en esta edición especial de la revista.



Fuente: La Tercera